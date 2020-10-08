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08.10.2020 в 19:10

Голливудские селебрити разделись, чтобы записать рекламу о выборах-2020

В соцсетях недоумевают, кринджуют и спрашивают, зачем это было нужно

В преддверии выборов президента США знаменитости нашли смелый способ сообщить гражданам о важности ответственного голосования и соблюдения правил избирательных процедур. Селебрити решили записать рекламу обнаженными, чтобы рассказать о «голых бюллетенях» — бланках для голосования по почте, которые нужно отправлять в специальном конверте.

В некоторых штатах бюллетени, которые были заполнены и запакованы неправильно, могут посчитать недействительными. Видеоролик от некоммерческой беспартийной организации RepresentUs призывает четко следовать правилам для того, чтобы этого избежать.

В социальной рекламе снялись Наоми Кэмпбелл, Марк Руффало, Эми Шумер, Райан Мишель и другие знаменитости. Теперь, когда герои видео захватили внимание зрителей, необходимо прояснить правила почтового голосования, сообщается в ролике. На сайте RepresentUs можно встретить следующие пункты: «Если написано, используйте черную ручку, используйте черную ручку. Не смешно. Не сексуально. Но абсолютно необходимо» и «Вы можете быть голыми, но ваши бюллетени — нет».

Однако в соцсетях креатив не оценили. Ролик на YouTube собрал в два раза больше дизлайков, чем лайков, а также тонну комментариев в духе «меня переполняет криндж», «2020-й — странный год» и «никто вас об этом не просил». Кто-то вспомнил похожее фиаско, когда селебрити по цепочке пели песню «Imagine» Джона Леннона, кто-то съязвил, что «не собирался идти голосовать, пока не увидел Эми Шумер голой».

США RepresentUs naked ballots
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