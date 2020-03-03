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18+
03.03.2020 в 18:35

«Маска» на НТВ стала самым популярным шоу в России

Кульминационный момент программы принес телеканалу долю в 24,9%

Шоу «Маска», российская версия мирового хита The Masked Singer, стартовала на телеканале НТВ в минувшее воскресенье с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4% и стало самым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей.

В первом выпуске шоу в течение трех часов эфира ведущий проекта шоумен Вячеслав Макаров пригласил на сцену 12 невероятных «масок»: Мороженое, Льва, Паука, Слона, Яйцо, Робота, Попугая, Оленя, Тучу, Панду, Хамелеона и Волка. В их исполнении прозвучали российские и мировые хиты, а звёздное жюри, в состав которого вошли Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян и Тимур Родригез, выдвинули первые версии того, кто скрывается под маской.

По правилам шоу, перед выступлением каждая маска даёт подсказки жюри и зрителям, а в процессе исполнения жюри предстоит догадаться, кто на сцене. В каждом выпуске шоу будет раскрыта личность одного из участников. В премьерном выпуске был разоблачён Хамелеон — оказалось, что под этой маской скрывался известный журналист и телеведущий Вадим Такменёв. В момент, когда он снимал маску, доля программы достигла цифры 24,9%.

В топ-пять самых популярных программ выходных вошли также звёздное шоу НТВ «Секрет на миллион», героиней которого стала Надежда Бабкина (доля —15%, рейтинг — 5,3%), и программа «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым (доля — 12,9%, рейтинг — 4,5%).

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НТВ АО телекомпания НТВ
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