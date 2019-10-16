НРФ 2019: Саморегулирование рекламной отрасли Выездная сессия НРФ пройдет 21 октября

21 октября в 12:00 в ЦВК «Экспоцентр» состоится выездная сессия Национального рекламного форума 2019, посвященная саморегулированию рекламной отрасли. Эксперты из ТПП РФ, ФАС РФ, ICC Russia и рекламодатели обсудят «Кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций» ICC, а также итоги пилотного проекта по саморегулированию в России.

На выездной сессии НРФ 2019 эксперты подведут итоги первого года работы органа рекламного саморегулирования в Санкт-Петербурге и представят проект межрегионального развития СРО на 2020 год. Будет презентован верифицированный перевод «Международного кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций» Международной торговой палаты.

Участники круглого стола станут свидетелями подписания соглашений саморегулируемой организацией «Рекламный Совет» с организацией, защищающей права потребителей в сфере финансового рынка «Союзом защиты прав потребителей финансовых услуг», а также с Международной торговой палатой по продвижению «Международного кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций».

Участники круглого стола:

Андрей Кашеваров, заместитель руководителя ФАС России

Сергей Пискарев, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы

Сергей Пилатов, председатель правления АМИ «Рекламный Совет»

Валентин Смоляков, исполнительный директор АКАР

Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»

Ольга Щедракова, директор по развитию ICC Russia

Алексей Ковылов, генеральный директор Geometry Moscow

