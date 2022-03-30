НРА повысит цены на ТВ-рекламу на 20%

Национальный Рекламный Альянс (НРА) внес изменения в калькулятор стоимости ТВ-рекламы. Единый селлер повысит базовые цены (СРР) на 20% с августа по декабрь 2022 года. Об этом редакции Sostav сообщили сразу несколько крупных игроков на рекламном рынке. В пресс-службе НРА подтвердили повышение цен. С чем связаны изменения и какие последствия стоит ожидать — читайте в материале Sostav.



Изменения затронут новые сделки на национальных и тематических каналах

В новой считалке НРА объявил об повышении на 20% базовых цен (СРР) на период с августа по декабрь 2022. По словам одного из собеседников Sostav, изменения коснулись всех национальных и тематических телеканалов. А именно, новых ТВ-сделок, и могут повлиять на условия принятия перенесенных на осень с первой половины года объёмов, которые на текущий момент находятся в листах ожидания.

Как пояснил директор по закупке ТВ-рекламы Media Instinct Group Алексей Вишняков, цены по законтрактованным объёмам останутся без изменений. «Условия на переносимые или дополнительные бюджеты станут предметом переговоров агентств и НРА, как это было в прошлом году. Напомню, система ценообразования 2021 года пересматривалась дважды», — указал он.

Цены на региональном ТВ пока остаются без изменений, отметил один из собеседников Sostav, осведомленный о ситуации. Это связано с тем, что топовые иностранные рекламодатели в этом сегменте представлены в меньшей мере, отметил директор по закупке ТВ-рекламы MEDIA DIRECTION GROUP Илья Куценко. Доля переносов, соответственно, ниже. «Однако, как только места на национальном ТВ закончатся, спрос придёт и во все другие сопоставимые каналы коммуникации», подчеркнул он. Анонимный собеседник Sostav уверен, повышение с большой вероятностью будет, но позже.

Говорить о динамике 2023 года пока рано, считает Вишняков, так как по сложившейся практике подходы к ценообразованию на следующий год формируются в августе-сентябре на основе предварительных результатов осени. Для начала нужно понять темп восстановления рынка в текущем году, отметил он.

НРА повышает цены, чтобы сбалансировать спрос

В НРА объяснили повышение цен традиционным увеличением спроса на инвентарь во второй половине года. «Мы видим что спрос особенно высокий во втором полугодии 2022. Более того, стоит рассчитывать на дальнейший рост цен вплоть до конца года. На перспективу следующего пока что прогнозировать преждевременно», — отметили в НРА.

Помимо ожидаемого роста спроса на осень, собеседники Sostav также связывают повышение цен и с переносами или заморозкой активностей у некоторых рекламодателей в ближайшие месяцы. Как раз часть рекламодателей переносят бюджеты с марта-июля на август-декабрь, указал источник, близкий к крупной российской рекламной группе.

По мнению Куценко, несмотря на весь медийный шум об отмене многими рекламодателями российского рынка, в реальности бренды массово переносят активности с первого на второе полугодие, которое было распродано и ранее. «И это еще одна из причин повышения цен, ведь дефицит вынуждает НРА уравновешивать спрос и предложение ценой», — подчеркнул он.

Алексей Вишняков, директор по закупке ТВ-рекламы Media Instinct Group:



НРА балансирует спрос и предложение ростом цены. А подорожавшие август-декабрь делают более привлекательными размещения во втором квартале, так как это стимул сохранить активность в ближайшие месяцы.

Больше остальных пострадают те, кто снял кампании и захочет вернуться

Собеседник Sostav на рекламном рынке считает, что повышение цен не должно критически отразиться на работе агентств. По его мнению, это штатная ситуация: «Либо будет покупка, либо не будет».

Как указал Куценко, у тех клиентов, которые успели подтвердить свои кампании ранее или не снимали объёмов, цены и инвентарь вне рисков. Всем остальным придётся решать непростую задачу маркетинговой активности на фоне сокращения возможностей в диджитале и дефицита инвентаря на ТВ.