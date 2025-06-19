2 млн россиян рискуют попасть под статью после подписания закона о дропперах

Около 2 млн россиян могут стать фигурантами уголовных дел за передачу мошенникам своих банковских карт, счетов и личных данных. Об этом заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, потенциальные дропперы до вступления закона в силу могут прекратить противоправную деятельность.

МВД уже располагает информацией о 30 тыс. подозреваемых, так называемых дропперов, отметил Филиппов. Сведения и фамилии получены в результате совместной работы с Центробанком. Ведомство намерено вести профилактическую работу с гражданами, однако в случае повторного участия в противоправных схемах подозреваемые будут квалифицироваться как «системные» правонарушители.

Статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов подчеркнул, что действия дропперов будут рассматриваться как умышленные преступления, требующие доказывания вины.

«Несовершеннолетний, который участвует в передаче наркотиков или выступает дроппером, должен понимать, что делает. Если его «втемную» используют, ответственности не будет — это раз. Второе — закон не имеет обратной силы. Обстоятельства дела должны будут показать, что он понимал, что делает», — подчеркнул Зубов.

Накануне Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов. Максимальное наказание составит до шести лет лишения свободы. Следующий этап — подписание документа президентом и официальная публикация.