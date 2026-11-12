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12.11.2026 в 11:20

IAB предложила новый способ измерять продажи, совершенные с помощью ИИ

Рекламная индустрия намерена определить, кому засчитывать конверсию, если покупатель выбирает товар внутри диалога с нейросетью

Бюро интерактивной рекламы (IAB) представило план атрибуции для эпохи искусственного интеллекта. Документ призван помочь брендам, агентствам, издателям и ИИ-платформам оценивать влияние нейросетей на покупки и определять, кому следует засчитывать конверсию. Об этом пишет MediaPost.

Необходимость нового подхода связана с изменением потребительского поведения. Пользователь может найти товар, изучить характеристики, сравнить предложения и получить рекомендацию прямо в диалоге с ИИ-ассистентом. В такой модели покупка совершается без привычных переходов по рекламным ссылкам, поэтому традиционные инструменты аналитики не всегда фиксируют весь путь к конверсии.

Предложенная IAB модель выделяет три сценария влияния ИИ: нейросеть инициирует покупку, формирует намерение пользователя или рекомендует конкретный товар. При этом учитывается, кто фактически принимает решение и что именно повлияло на выбор и совершение транзакции.

План также определяет принципы подтверждения таких конверсий. Среди возможных доказательств — реферальные ссылки, данные продавцов и опросы покупателей. При этом само заявление платформы о влиянии ИИ еще не означает, что ей автоматически засчитают продажу: необходимо подтвердить роль нейросети и обосновать ее вклад.

Отдельное внимание уделено прозрачности рекомендаций. ИИ-платформы смогут раскрывать, какие предложения являются рекламными, а какие — органическими, а также указывать источники информации. Агентства получат общую систему оценки таких заявлений, а бренды — возможность анализировать долю конверсий, в которых участвовал искусственный интеллект.

Ранее Sostav писал, что нейросети уже участвуют в поиске товаров, сравнении предложений и формировании предпочтений, а часть решений принимается до перехода пользователя на сайт. Это усложняет работу классических моделей атрибуции, основанных на показах и кликах

Юлия Топольская
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