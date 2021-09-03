«Муз-ТВ» перевернул календарь: новый сезон канала стартовал в самую музыкальную дату года

3 сентября, в самый музыкальный день календаря, на телеканале МУЗ-ТВ стартуют осенние проекты и суперпремьеры. Их презентует Михаил Шуфутинский, чей хит 30-летней давности стал мемом и до сих пор будоражит страну. К новому сезону канал запустил креативную кампанию с музыкантом в эфире, на рекламных носителях в outdoor и диджитал-платформах. Представители «Муз-ТВ» поделились Sostav подробностями программы нового сезона, отметив, что промо охватит всю Россию.

Телеканал представил серию роликов и мемов с осенней графикой и атрибутикой песни: оригинальным календарем «Муз-ТВ» в цветовой гамме «костров рябин» и главной датой. В разных вариациях Михаил Шуфутинский пародирует сам себя: демонстрирует экспрессивное листание календаря, а также драматично вздыхает в ожидании нового сезона на канале.

Команда подразделения Digital (входит в холдинг «Медиа-1») запустила креативный челлендж в TikTok #ПереверниНаМузТВ с участием звезд канала. За первые три дня он набрал более 6 млн просмотров. Видео выложили рэпер ST, Анатолий Цой, Артем Качер и многие другие.

Пользователям предлагается снимать забавные видео с переворачиванием любых предметов под песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября» и публиковать в профиле с хештегом челленджа. Авторы самых оригинальных роликов получат подарки от канала.

Кульминация кампании — премьерный выпуск нового проекта «Хит-Сториз», который раскрыл главные секреты появления всенародного хита. Как песня создавалась на самом деле, почему у нее до сих пор нет клипа, зрители узнали от первого лица.

Михаил Шуфутинский, певец, музыкальный продюсер: В городах даже есть аллеи и бульвары «Третье сентября». Песне почти 30 лет, но только за последнее десятилетие она стала настолько массовой и народной. Мне она тоже очень нравится и до сих пор не надоедает. Я пою ее практически на каждом концерте, так как без нее меня не отпускают люди. Все-таки есть в этой песне какое-то магическое качество!

Новый еженедельный проект канала «Хит-Сториз» с элементами расследования раскроет и другие истории хитов, которые в лихие девяностые и бодрые нулевые сводили с ума жителей России. Каждый выпуск будет посвящен отдельной песне или клипу с подробностями взлетов и трагедий музыкантов, эксклюзивными интервью продюсеров, режиссеров и актеров, уникальными архивными кадрами канала со съемок самих клипов.

Канал презентует большую премьеру сезона — «Студия 69. Поменялись хитами». Звезды российской поп-сцены будут встречаться в студии, чтобы перепеть знаковые композиции друг друга, удивить неожиданными музыкальными экспериментами и просто пообщаться. Первыми героями проекта станут топ-артисты Дима Билан и Zivert. В своей уникальной аранжировке они исполнят треки друг друга, заранее проделав над ними большую работу.

Юлия Зиверт, певица, выступающая под псевдонимом Zivert: Классная задумка, и я очень рада, что благодаря этому шоу я смогла прикоснуться к моей самой любимой песне Димы Билана с невероятной ностальгией, которая пробирает до мурашек, до дрожи. Мы сделали ее в стиле дэнсхолл, и у песни появилась особая магия ритма. Еще я бы с большим удовольствием поменялась хитами с группой «Гости из будущего», исполнила бы что-то из их раннего творчества.

Дмитрий Билан, певец и киноактер: Это было тревожно, меняться хитами с Zivert и предлагать новый взгляд на ее же песню, ведь ты встречаешься с профессионалом своего дела, с интересным и популярным музыкантом. Я давно люблю ее музыку. В таком опыте ты снова становишься учеником, это влияет на твои дальнейшие поступки в творчестве.

Своими хитами также поменяются Хабиб и DJ Smash, Gayazov$ Brother$ и Ваня Дмитриенко, Анет Сай и DAVA и другие самые яркие исполнители.

Телезрителей также ждет премьера нового музыкального шоу «Караоке в большом городе». Жители разных городов России споют всенародные хиты прямо на улицах в мобильной караоке-студии Муз-ТВ, продемонстрируют свои вокальные способности и поборются за денежные призы.

Дмитрий Красилов, ведущий шоу Муз-ТВ: Я по-настоящему заряжался крутой атмосферой съемок и получал грандиозный отклик от людей: они реально хотели участвовать, петь хиты и выигрывать. На площадке была мощнейшая энергетика. Я настолько проникся проектом, что в какой-то момент понял — мы делаем что-то очень масштабное и народное.

В первый уикенд нового сезона зрители «Муз-ТВ» отправятся в «Отпуск без путевки» навстречу новым впечатлениям и приключениям по «звездным» маршрутам. В новом пуле travel-шоу, помимо практических советов, появятся истории о популярных артистах и их любимых местах, а с кем-то заядлый путешественник Андрей Разыграев повстречается лично.

Продлить лето в бархатном сезоне «У-Дачного чарта» можно будет вместе с Наташей Королёвой. Прямиком со своей дачи и черноморского побережья она поедет в Калининград на солнечные пляжи Балтики, чтобы поделиться клипами под шум волн, пробуя серфинг и йогу.

Заряжать бодрой энергетикой после загородного отдыха будут музыкальные чарты с новыми яркими ведущими. Лицом хит-парада «10 sexy» станет актриса Яна Кошкина.

Взбодриться ранним осенним утром и настроиться на прекрасный день поможет коктейль из клипов и полезных рубрик в программе «Каждое утро».

Кроме того, в новом сезоне зрителей ждут десятки концертов с участием любимых артистов и «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты», которая состоится 3 октября в московском клубе Adrenaline Stadium. На одной сцене соберутся более 30-ти звезд девяностых и нулевых, чтобы подарить энергетику танцевальных хитов, узнаваемых с первых нот.