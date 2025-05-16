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18+
16.05.2025 в 16:55

Новый инструмент Group RFZ измерит эффективность постов инфлюенсеров

Решение позволит точнее определить вклад конкретных креаторов

Компания Group RFZ, которая занимается измерением эффективности цифрового маркетинга, анонсировала новый сервис в рамках инструмента Content Lens. Он предназначен для анализа эффективности отдельных материалов от инфлюенсеров в составе маркетинговых кампаний. Решение позволит точнее определить вклад конкретных креаторов и постов, обеспечивая брендам более глубокое понимание потребительской реакции и результатов контента.

Content Lens призван закрыть измерительный пробел в инфлюенс-маркетинге, где бренды традиционно испытывают трудности с оценкой восприятия конкретных креативов. Платформа демонстрирует пользователям контент и собирает обратную связь через опросы, включая как количественные, так и качественные показатели. Content Lens анализирует как тональность, сообщения и визуальный стиль влияют на восприятие аудитории. Решение может использоваться автономно и в связке с исследованиями бренда от Group RFZ.

Среди возможностей сервиса:

  • сравнение контента в формате side-by-side;
  • таргетинг на нужные аудитории;
  • масштабируемое тестирование — начиная всего с двух креативов;
  • детальные отчеты с указанием причин эффективности контента.

Запуск продукта происходит на фоне активного роста инфлюенс-маркетинга в B2B-сегменте.

Бренды инфлюенс-маркетинг Инфлюенсеры Group RFZ
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