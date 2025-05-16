Новый инструмент Group RFZ измерит эффективность постов инфлюенсеров

Компания Group RFZ, которая занимается измерением эффективности цифрового маркетинга, анонсировала новый сервис в рамках инструмента Content Lens. Он предназначен для анализа эффективности отдельных материалов от инфлюенсеров в составе маркетинговых кампаний. Решение позволит точнее определить вклад конкретных креаторов и постов, обеспечивая брендам более глубокое понимание потребительской реакции и результатов контента.

Content Lens призван закрыть измерительный пробел в инфлюенс-маркетинге, где бренды традиционно испытывают трудности с оценкой восприятия конкретных креативов. Платформа демонстрирует пользователям контент и собирает обратную связь через опросы, включая как количественные, так и качественные показатели. Content Lens анализирует как тональность, сообщения и визуальный стиль влияют на восприятие аудитории. Решение может использоваться автономно и в связке с исследованиями бренда от Group RFZ.

Среди возможностей сервиса:

сравнение контента в формате side-by-side;

таргетинг на нужные аудитории;

масштабируемое тестирование — начиная всего с двух креативов;

детальные отчеты с указанием причин эффективности контента.

Запуск продукта происходит на фоне активного роста инфлюенс-маркетинга в B2B-сегменте.