Новогодний чат-бот от «Москвича»: связывая времена и поколения

Предпраздничная активация от бренда «Москвич» — чат-бот в Telegram, с помощью которого каждый может создать открытку в ретростиле. Новый год — это особенный праздник. Сколько бы ни прошло лет, его атрибуты остаются неизменными: огни гирлянд, ёлка в игрушках и мишуре, на столе — оливье и селёдка под шубой, на экране телевизора — знакомые советские комедии. Проходят годы, меняются поколения, наступает новое тысячелетие, а традиции сохраняются. Как удалось реализовать эту идею, Sostav рассказала команда бренда.

Мотивами объединения, искренности, домашнего уюта и предвкушения волшебства и была вдохновлена праздничная активация «Москвича». Бренд запустил чат-бот в Telegram, с помощью которого каждый может создать новогоднюю открытку, словно созданную десятки лет назад.

Чтобы сделать это, нужно перейти по ссылке и подписаться на Telegram-канал бренда. После — выбрать нужный пол, загрузить свое фото, на котором хорошо видно лицо, и нажать на кнопку.

Все так легко и просто! Но это лишь для пользователя — на самом деле, реализация проекта заняла немало времени и потребовала усилий большой команды.

Первым шагом стала разработка идей для шаблонов открыток, которые после утверждения были сгенерированы с помощью нейросети и доработаны дизайнерами. Финальные макеты загружались в чат-бот. Всего доступно 20 шаблонов — по 10 для мужчин и женщин.

Погрузитесь и вы в атмосферу ностальгии — создайте свой ретроснимок и опубликуйте его в соцсетях с хештегом #вместемосквич. А еще можно погрузиться в приятные воспоминания и достать старые фотоальбомы, чтобы найти карточки, сохранившиеся от родителей, бабушек и дедушек, и поделиться ими в комментариях сообщества бренда.

Магия праздника воплотилась и в новогоднем ролике, который недавно был опубликован в социальных сетях бренда «Москвич».

Его героями стали самые разные персонажи: молодая семья с ребенком, деловой юноша со своей спутницей, практичный зрелый мужчина и активная девушка. В обычной жизни они разительно отличаются друг от друга. Кто-то знает все о трендах, выбирает йогу и внедряет в свою жизнь экопривычки, а кто-то — гуляет с собакой в парке и катается на лыжах. Одни выбирают страну, куда полетят, а другие — спектакль в театре кукол.

Но в преддверии праздника их пути пересекаются. И какими бы разными они ни были, находится то, что их объединяет, — это автомобили «Москвич». В линейке марки каждый может найти ту модель, которая отвечает его потребностям. Современный электромобиль «Москвич 3е», практичный кроссовер «Москвич 3е», динамичный седан «Москвич 6» и новинка, выход которой состоится в предстоящем году, — просторный кроссовер «Москвич 8».

Узнайте о них больше и проникнитесь атмосферой праздника — подпишитесь на аккаунты бренда «Москвич» в «ВК», «ОК» и Telegram. И проведите эти праздники с теми, кто вам по-настоящему дорог!

Команда проекта

«Москвич» (клиент)

Директор по маркетингу: Александр Титов

Руководитель маркетинговых коммуникаций: Андрей Гращенков

Медиа менеджер: Кирилл Владимирович

Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Мария Лихачева

Dr. JUNG (креативное агентство)

Креативный директор: Павленко Роман

Старший креатор: Токарева Елизавета

Аккаунт-директор: Прокина Ксения

Старший аккаунт-менеджер: Гуркина Диана

Аккаунт-менеджер: Мухамедова Евгения

Руководитель производства: Савченкова Мария

Арт-директор: Старостина Наталия

Старший видео-дизайнер: Кочегаров Денис