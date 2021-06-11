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18+
11.06.2021 в 11:55

«Быстрее любой Porsche»: Илон Маск представил новую Tesla, которая разгоняется до 320 км/ч

По словам главы компании, Model S Plaid также «безопаснее любой Volvo»

В четверг в городе Фримонт (штат Калифорния, США) Tesla провела презентацию, на которой представила новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию вел глава компании Илон Маск, сообщает ТАСС.

Маск отметил, что ранее критики сомневались, стоит ли выпускать «безумно быстрые» модели, как обновленная версия Model S. По словам предпринимателя, разработка модели «довольно важна для будущего устойчивой энергетики».

Компания заявляет, что Model S Plaid — самый быстрый автомобиль серийного производства. Сам Маск на презентации сказал, что новая модель «быстрее любого спортивного автомобиля, быстрее любой Porsche и одновременно безопаснее любой Volvo». По словам главы Tesla, она может меньше чем за две секунды разогнаться до 96,5 км/ч, а скоростной максимум машины превышает 320 км/ч.

Кроме того, по словам Маска, автомобиль может проехать более 620 км без подзарядки. Цена Model S Plaid составляет около $130 тыс. Предприниматель также отметил, что уже 25 экземпляров переданы в доставку заказчикам. В течение недели компания поставит еще несколько сотен таких автомобилей.

Ранее Tesla включили в список самых влиятельных компаний. Американский журнал Time опубликовал рейтинг, в который Tesla вошла наряду с Google, Apple, Alibaba и другими крупными предприятиями.

Tesla
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