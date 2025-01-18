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18+
18.01.2025 в 14:02

Nordwind запустила услугу перевозки питомца на соседнем кресле

Четвероногие друзья смогут летать рядом с хозяином

Nordwind Airlines пополнила список дог-френдли российских авиакомпаний и запустила услугу перевозки питомца на соседнем кресле, говорится в телеграм-канале авиаперевозчика.

Для того, чтобы воспользоваться данной опцией, пассажиру нужно сделать несколько обязательных шагов. В первую очередь, не позднее чем за 24 часа до вылета сообщить авиакомпании о желании полететь с животным, дождаться подтверждения и оформить услугу.

Затем нужно купить два билета и еще доплатить за саму услугу: 3 тыс. рублей, если заказывать перевозку животного более чем за 4 часа до вылета, и 5 тыс. рублей, если в последние 4 часа перед вылетом. При полетах за границу взимаются $45 и $65 соответственно. Оба билета нужно оформить на имя одного пассажира.

На борт допускаются питомцы весом менее 20 кг, на сайте авиакомпании уточняется, что это могут быть: собаки, кошки, птицы, мини-кролики, ежи или хорьки.

Во время полета питомец должен находиться в переноске, требования к ней тоже ограничены: размеры ее не должны превышать 55×40×40 см. Открывать переноску и брать животное на руки запрещается. Кроме того, кресло, на котором будет стоять переноска, нужно застелить пеленками размером 50×50 см для защиты от загрязнений, в случае их отсутствия пассажиру может быть отказано в предоставлении услуги.

Nordwind
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