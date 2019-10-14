Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с глобальной бедностью

Нобелевскую премию по экономике за 2019 год вручили экономистам Абиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру. Они внедрили новый подход к проведению исследований для выявления наилучших способов борьбы с бедностью.

Экспериментальный подход, разработанный экономистами, состоит в том, чтобы исследования проводились более упорядоченно и по мелким вопросам. Свои методы улучшения жизни миллионов людей Банерджи и Дюфло описали в книге «Экономика бедных». Они преподают экономику в Массачусетском технологическом институте и заведуют лабораторией борьбы с бедностью им. Абдул-Латифа Джамиля, которая занимается исследованиями в области мер по ликвидации бедности.

Кремер, американский экономист, работает научным консультантом в Институте инноваций для борьбы с бедностью, созданном для решения проблем социального и международного развития.

В 2016 году комитет присудил премию по экономике, учрежденную Банком Швеции, Оливеру Харту из Гарвардского университета и Бенгту Хольмстрему из Массачусетского технологического института с формулировкой «за вклад в теорию контрактов». С помощью их наработок можно понять принцип работы сложных контрактных отношений.