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14.10.2019 в 18:00

Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с глобальной бедностью

Экономисты Банерджи и Дюфло разработали новый подход для выявления наилучших способов борьбы с бедностью

NobelPrize.org

Нобелевскую премию по экономике за 2019 год вручили экономистам Абиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру. Они внедрили новый подход к проведению исследований для выявления наилучших способов борьбы с бедностью.

Экспериментальный подход, разработанный экономистами, состоит в том, чтобы исследования проводились более упорядоченно и по мелким вопросам. Свои методы улучшения жизни миллионов людей Банерджи и Дюфло описали в книге «Экономика бедных». Они преподают экономику в Массачусетском технологическом институте и заведуют лабораторией борьбы с бедностью им. Абдул-Латифа Джамиля, которая занимается исследованиями в области мер по ликвидации бедности.

Кремер, американский экономист, работает научным консультантом в Институте инноваций для борьбы с бедностью, созданном для решения проблем социального и международного развития.

В 2016 году комитет присудил премию по экономике, учрежденную Банком Швеции, Оливеру Харту из Гарвардского университета и Бенгту Хольмстрему из Массачусетского технологического института с формулировкой «за вклад в теорию контрактов». С помощью их наработок можно понять принцип работы сложных контрактных отношений.

Нобелевская премия
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