НМГ запустит бизнес-направление по развитию парков аттракционов

Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) запускает новое бизнес-направление по развитию парков аттракционов. Об этом на пленарной сессии Московской международной недели кино сообщила гендиректор НМГ Светлана Баланова. Ее слова приводят «Ведомости».

Первый проект планируется реализовать на территории кинопарка «Москино». По словам Балановой, развитие парка пройдет в несколько этапов, а «первая очередь с колесом обозрения» может появиться уже в 2027 году.

Новое направление будет курировать руководитель офлайн-развлечений НМГ Михаил Минин. В команду также вошли бывшие сотрудники парка развлечений «Сказка», в том числе его экс-исполнительный директор Константин Попов. НМГ не раскрыла объем инвестиций и планы по масштабированию проекта в другие города.

Направление офлайн-развлечений НМГ запустила в марте 2026 года. Одной из его задач Минин называл продюсирование мероприятий и создание синергии между медиаконтентом и офлайн-форматами. Первым проектом направления станет театральный мюзикл «Плакса», премьера которого состоится 10 сентября в Московском театре мюзикла.

«Плакса» основана на сюжете одноименного сериала киностудии «Руки вверх! Production» Сергея Жукова и телеканала СТС . Режиссером мюзикла выступает Валерий Маркин.

По оценке Strategy Partners, объем российского рынка парков развлечений в 2025 году составил 46 млрд рублей. В целом продажи билетов на развлекательные офлайн-мероприятия за год выросли на 2% в натуральном выражении, до 439 млн штук, и на 28% в денежном — до 306 млрд рублей, следует из данных OKS Labs, «Яндекс Афиши» и Kassir.ru.