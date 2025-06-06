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06.06.2025 в 07:20

Nissan регистрирует товарные знаки в России

А заявке также указаны бренды Infiniti, Nismo и Datsun

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Японский автоконцерн Nissan Motor подал заявки на регистрацию товарных знаков в России, сообщает ТАСС.

Компания планирует зарегистрировать товарные знаки Nissan в разных вариантах написания и дизайна, включая логотипы, а также зарегистрировать другие свои бренды — Infiniti, Nismo и Datsun.

Регистрация пройдет по классам, включающим транспортные средства, строительство, розничную и оптовую торговлю, а также финансовые услуги.

Ранее японский производитель сообщил о чистом убытке в размере 670,9 млрд иен (примерно $ 4,5 млрд) в 2024 году. К 2027 финансовому году компания планирует закрыть 7 из 17 своих заводов, в результате чего производительность компании сократится с 3,5 млн до 2,5 млн автомобилей в год.

Nissan
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