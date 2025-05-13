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18+
13.05.2025 в 17:30

Nissan объявил о рекордных убытках и снижении объемов производства

Компания сообщила о чистом убытке в размере 4,5 млрд долларов

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Японский производитель автомобилей подвел итоги завершившегося в марте финансового 2024 года, и сообщил о чистом убытке в размере 670,9 млрд иен (примерно 4,5 млрд долларов), сообщает «Коммерсантъ». Это наибольший годовой убыток для компании с 1999 года. Сложившейся ситуации способствовало и резкое падение продаж на ключевых рынках компании — в США и Китае. На фоне ухудшения финансовых показателей руководство компании объявило о запуске новой программы реструктуризации, направленной на восстановление устойчивости бизнеса и адаптацию к изменяющимся рыночным условиям.

К 2027 финансовому году компания планирует закрыть 7 из 17 своих заводов, в результате чего производительность компании сократится с 3,5 млн до 2,5 млн автомобилей в год. Компания подтвердила ранее озвученные планы сокращения штата на 20 тыс. сотрудников —15% от всей рабочей силы. Также отменены планы по строительству завода аккумуляторных батарей в Фукуоке.

Ожидается, что эти меры позволят сократить издержки на 3,4 млрд долларов. В текущем финансовом году Nissan прогнозирует снижение выручки на 0,1% и глобальных продаж автомобилей на 2,9%. Прогноз годовой прибыли не представлен из-за нестабильной ситуации на мировом авторынке.

Nissan Реструктуризация авторынок Рынок труда Автомобильная промышленность оптимизация
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