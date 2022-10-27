Минпромторг допустил исключение Nissan из списка параллельного импорта

Минпромторг готов исключить Nissan из списка параллельного импорта, когда в стране будет отлажено послепродажное обслуживание автомобилей бренда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Российские активы Nissan, включая завод, перейдут в госсобственность. Юридически они будут закреплены за ФГУП НАМИ. Сделку могут закрыть в начале ноября.

Послепродажное обслуживание авто японского концерна и поставку запчастей будет осуществлять «АвтоВАЗ». Дилеры Nissan, которые решат продолжить работу с автомобилями марки, подпишут соглашения с «АвтоВАЗом», который будет управлять центральным складом запчастей и организует поставки деталей и расходников.

С 14 марта завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих. В мае на пресс-конференции, посвящённой презентации отчёта по итогам 2021 финансового года, главный исполнительный директор Nissan Макото Учида заявлял, что Nissan остановил операции в России и Украине предположительно на год.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года. Его производственная мощность составляет до 100 тыс. автомобилей в год. В 2021 году предприятие выпустило 43 тыс. автомобилей. В основном на нём производили кроссоверы Qashqai и X-trail.