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Николай Петросян назначен директором медианаправления ESforce Holding

16.11.2018 в 13:00

Его приоритетной задачей станет развитие сайта о киберспорте Cybersport.ru

Николай Петросян

Николай Петросян назначен на должность директора медианаправления ESforce Holding (входит в Mail.Ru Group).

В ESforce Holding его приоритетной задачей станет развитие Cybersport.ru — крупнейшего русскоязычного сайта о киберспорте. Портал рассказывает своей аудитории обо всём, что связано с киберспортом и его ключевыми дисциплинами — от Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и League of Legends до PUBG, Fortnite, Warface и Overwatch. Публикации портала поддерживаются в социальной сети ВКонтакте: на страницу Cybersport.ru подписаны 750 тыс. человек, генерирующие охват 2 млн ежемесячно. В октябре 2018 года портал получил статус СМИ.

Николай Петросян стоял у истоков создания портала Чемпионат.com, который из небольшого сайта о российском футболе превратился в одного из лидеров российских спортивных медиа. После этого в качестве PR-директора Adidas СНГ управлял взаимодействием с традиционными СМИ, SMM-командой и работой с лидерами мнений.

Следующим шагом в карьере Николая стал активно развивающийся букмекерский бизнес. В ноябре 2017 года команда, в которой Николай занимал позицию директора по маркетингу, вывела нароссийский рынок первого международного букмекера: bwin (ранее — спонсор мадридского «Реала») стал первой зарубежной компанией, которая начала легально функционировать в России.

«Я рад присоединиться к команде главного киберспортивного холдинга в СНГ. Это очень интересный вызов для меня — прийти работать в киберспорт, который находится на пересечении хорошо знакомой мне спортивной индустрии и сферы развлечений, и где медиасоставляющая — это основа бизнеса. Будет интересно применить мой опыт и технологии работы в новом для меня направлении», —прокомментировал своё назначение Николай Петросян.

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