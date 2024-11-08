Nielsen: какие товары FMCG лучше всего продаются на заправках?

По данным анализа, проведенного исследовательской компанией Nielsen, 80% оборота FMCG на АЗС приходится на пять ключевых категорий: сигареты, энергетики, воду, табачные стики и газировку. Наибольшую долю заняли сигареты, на которые приходится 55% продаж FMCG, хотя их доля снизилась на 1% по сравнению с 2023 годом. Второе место по популярности занимают энергетические напитки, чья доля в денежном выражении выросла на 0,6%.

В отличие от других каналов, на АЗС продаются только фабрично упакованные товары, что объясняется удобством их потребления сразу после покупки.

В натуральном выражении продажи FMCG на АЗС выросли на 3,8%.

Реализация молотого кофе, охлажденных фруктовых соков и крекеров растет на заправках в среднем быстрее, чем в розничных сетях. Особенно большой разрыв в динамике заметен при рассмотрении продаж соков: +142% на АЗС против +40% в рознице.

Оценка динамики в натуральном выражении указывает на увеличение спроса на молотый кофе, соки и снеки на АЗС. Значительный разрыв между динамикой в натуральном и денежном выражении в некоторых категориях указывает на рост цен. Например, продажи молотого кофе за 12 месяцев увеличились на 36% в натуральном выражении и на 146% в денежном. При этом, согласно данным «Чек Индекс», медианная стоимость молотого кофе выросла на 6% по сравнению с 2023 годом.

Также заправки становятся популярным каналом для продаж таких товаров, как холодные чай и кофе, табачные изделия, энергетики и жевательная резинка. Высокий уровень продаж холодного кофе на АЗС может быть обусловлен двумя факторами: либо сильный сезонный спрос создает иллюзию круглогодичного лидерства, либо популярность холодного кофе сохраняется независимо от сезона, делая его универсальным выбором для покупателей.