Автор «Чёрного лебедя» спрогнозировал крах NFT-рынка

Американский экономист, трейдер и публицист Нассим Талеб высказался на тему будущего NFT-индустрии — автор бестселлера «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости», в которой он предсказал финансовый кризис 2008 года, считает, что невзаимозаменяемый токен ждёт скорый крах.

По мнению Талеба, кризис NFT вызовет ужесточение кредитной политики Федеральной резервной системы США — в марте 2022 года агентство повысило ставку на 0,25% годовых. Из-за этого «бессмысленные вещи потеряют смысл, а пузырь NFT вовсе лопнет».

Такой прогноз автор представил в качестве комментария к новости о том, что на повторных торгах ставка на первый твит основателя Twitter (заблокирован в России) Джека Дорси, который был продан в виде NFT за $2,9 млн, не дотянула и до $7 тысяч.

В 2021 году покупателем NFT-твита стал Сина Эстави, CEO стартапа Bridge Oracle из Малайзии — он получил цифровой сертификат с подписью автора поста. При этом публикация осталась доступна в соцсети. 7 апреля 2022 года Эстави решил выставить NFT на продажу. Предприниматель рассчитывал получить за него $50 млн (как минимум). Однако аукцион закрылся 13 апреля — его максимальная ставка составила $6849,30.

Ранее Нассим Талеб нелестно высказывался о биткоинах — он назвал его «развлечением для лузеров». Автор теории «чёрного лебедя» отметил, что первая криптовалюта не защищает от геополитических рисков и не относится к инструментам хеджирования.

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