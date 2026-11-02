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02.11.2026 в 11:00

Невиданные новости месяца

Дайджест новостей октября — совместный проект Sostav и креативного агентства «Лагоммм»

Шок-контент в самом лучшем смысле этого слова! Еще никогда новости индустрии — и не только — не были настолько интересными.

Совместно с креативным агентством «Лагоммм» упаковали самые яркие новости ушедшего месяца в мультфильм, сделанный по лучшим ИИ-лекалам.

Внутри: «Игроник» готовится выйти на биржу, Media Instinct требует от «М.Видео» более 54 млн рублей, VK оспаривает санкции Евросоюза, Илон Маск объявил войну некрасивой рекламе, а Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster. Эти и другие новости октября — в новом ролике.

И не говорите, что знаете еще более оригинальное применение летающей машине.

нейросети VK Media Instinct ИИ дайджест новостей Невиданные новости месяца нейроролики Лагоммм
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