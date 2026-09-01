Невиданные новости месяца

Шок-контент в самом лучшем смысле этого слова! Еще никогда новости индустрии — и не только — не были настолько интересными.

Совместно с креативным агентством Lagom мы упаковали самые яркие новости ушедшего месяца в мультфильм, сделанный по лучшим ИИ-лекалам.

Внутри: Amazon уничтожает редкие книги ради обучения ИИ, «Ёбидоёби» сменило название на «Ё», YouTube предлагает создателям контента миллионы долларов за отказ от сотрудничества с Netflix, Heinz снова обвинили в дискриминации. Эти и другие новости августа — в новом ролике.

Меланхоличный месяц выдался, простите.