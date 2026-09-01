Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях
Андрей Жаринов
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2026 в 11:00

Невиданные новости месяца

Дайджест августовских новостей — совместный проект Sostav и креативного агентства Lagom

Шок-контент в самом лучшем смысле этого слова! Еще никогда новости индустрии — и не только — не были настолько интересными.

Совместно с креативным агентством Lagom мы упаковали самые яркие новости ушедшего месяца в мультфильм, сделанный по лучшим ИИ-лекалам.

Внутри: Amazon уничтожает редкие книги ради обучения ИИ, «Ёбидоёби» сменило название на «Ё», YouTube предлагает создателям контента миллионы долларов за отказ от сотрудничества с Netflix, Heinz снова обвинили в дискриминации. Эти и другие новости августа — в новом ролике.

Меланхоличный месяц выдался, простите.

AI ИИ дайджест новостей Lagom Невиданные новости месяца нейроролики
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.