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19.01.2022 в 14:45

Netflix покажет больше корейских шоу в 2022 году на фоне популярности «Игры в кальмара»

Инвестиции площадки в контент могут превысить прошлогодние $1,5 млрд

На фоне популярности «Игры в кальмара» количество корейского контента на Netflix увеличится до 25 в этом году, сообщает The Hollywood Reporter. Среди главных новинок: сериал про зомби «Все мы мертвы», адаптация испанского шоу «Бумажный дом: Корея — объединенная экономическая зона» и боевик «Большая операция в Сеуле».

В прошлом году Netflix инвестировал в контент более $1,5 млрд, и в этом году ожидается, что сумма вложений будет больше. В общей сложности платформа выпустила 15 корейских фильмов и сериалов за прошлый год.

«Игры в кальмара» стала самым просматриваемым шоу стримингового сервиса за всю его историю. Его посмотрели 95% зрителей за пределами Кореи. За первый месяц релиза его посмотрели 111 млн пользователей.

Кроме того, сериал опередил по популярности на YouTube шоу «Игра престолов» HBO. Речь идёт о количестве просмотров контента, связанного с проектами.

Netflix Игра в кальмара
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