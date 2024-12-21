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21.12.2024 в 18:56

Nescafé помогает тяжелому утру превратиться в успешный день

Кофейный бренд запустил новую европейскую кампанию

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Nescafé запустил новую европейскую кампанию «The day is ours for the making», в рамках которой показывает, как тяжелое утро превратить в успешный день.

Кампания, разработанная агентством Publicis Conseil, подчеркивает непримиримую правду о каждом утре: они тяжелые и далеки от совершенства, но правильное начало может сделать этот день более приятным.

В видео Nescafé демонстрирует типичное утро людей, которым приходиться вставать рано, но чашечка кофе дает заряд энергии и бодрости, которые помогают собраться, выйти из дома и начать действовать.

Nescafe
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