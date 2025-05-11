British Gas представил новую бренд-платформу с милыми пушистыми героями

British Gas запустил новую имиджевую платформу под названием Taking Care of Things («Заботимся о важных вещах»), сделав ставку на эмоциональное вовлечение аудитории. Бренд придумал анимационных героев — семью пушистых существ по имени The Things («Вещички»), символизирующих домашний уют и спокойствие.

Рекламная кампания стартовала с 60-секундного ролика, в котором семья «Вещичек» переезжает в новый дом — один из самых стрессовых моментов в жизни. Но, как подчеркивается в видео, благодаря сервисам British Gas, «Вещички» могут не волноваться о поломках или бытовых трудностях. Единственное, что пока остается для них вызовом — заваривание чая. Слоган кампании: «Вы покупаете дом, мы поддерживаем его тепло и комфорт. British Gas — заботимся о важных вещах».

«Вещички» призваны олицетворять тепло, надежность и уверенность в завтрашнем дне — всё то, что British Gas стремится обеспечивать миллионам британских домохозяйств, особенно в период неопределенности и роста потребительской тревожности.

Креативом занималось агентство The&Partnership, медийная стратегия разработана OMD UK.