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18+
11.05.2025 в 10:40

British Gas представил новую бренд-платформу с милыми пушистыми героями

Анимационные персонажи воплощают тепло, заботу и доверие к бренду

British Gas запустил новую имиджевую платформу под названием Taking Care of Things («Заботимся о важных вещах»), сделав ставку на эмоциональное вовлечение аудитории. Бренд придумал анимационных героев — семью пушистых существ по имени The Things («Вещички»), символизирующих домашний уют и спокойствие.

Рекламная кампания стартовала с 60-секундного ролика, в котором семья «Вещичек» переезжает в новый дом — один из самых стрессовых моментов в жизни. Но, как подчеркивается в видео, благодаря сервисам British Gas, «Вещички» могут не волноваться о поломках или бытовых трудностях. Единственное, что пока остается для них вызовом — заваривание чая. Слоган кампании: «Вы покупаете дом, мы поддерживаем его тепло и комфорт. British Gas — заботимся о важных вещах».

«Вещички» призваны олицетворять тепло, надежность и уверенность в завтрашнем дне — всё то, что British Gas стремится обеспечивать миллионам британских домохозяйств, особенно в период неопределенности и роста потребительской тревожности.

Креативом занималось агентство The&Partnership, медийная стратегия разработана OMD UK.

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