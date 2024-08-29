Непостоянство Miro: аналоги заменят платформу?

После заявления об уходе Miro из России сразу несколько крупных компаний объявили о создании аналогов. Разработку собственных онлайн-досок начали в VK, «Яндексе», уже готовое решение представил сервис Dion. И хотя позже Miro передумала останавливать бизнес, процесс импортозамещения был запущен: на этой неделе онлайн-доску также презентовал «Т-Банк». Sostav решил разобраться, перетечет ли аудитория в новые сервисы и потеряет ли Miro свою популярность.

От сотворения Miro

Сервис для совместной работы команд над идеями и проектами был основан в 2011 году выходцами из Перми — Андреем Хусидом и Олегом Шардиным. Тогда он носил название RealtimeBoard. В 2018 году американская инвесткомпания Accel вложила в стартап $25 млн, а в марте следующего года произошел ребрендинг платформы — RealtimeBoard сменилось запоминающимся Miro. Постепенно скромное начинание превратилось в проект с инвестициями западных фондов и выходом на международный рынок — появились штаб-квартиры в Амстердаме и Сан-Франциско.

В России динамичное развитие платформы продолжалось вплоть до 2022 года. Когда иностранные компании начали массово покидать рынок, российское подразделение Miro запустило процедуру ликвидации — пермский офис компании был закрыт, а юзеры столкнулись с трудностями при оплате подписок.

14 августа этого года пользователи сервиса получили «письма счастья», в которых сообщалось о планах завершения его работы в России и Белоруссии с 12 сентября 2024 года из-за санкций ЕС и США. Предполагалось, что еще 30 дней после назначенной даты юзеры смогут открывать и скачивать свои доски без возможности их редактирования. Полное отключение платформы должно было состояться 11 октября 2024 года. Однако 21 августа сервис уведомил, что сможет и дальше предоставлять свои услуги пользователям бесплатных аккаунтов. Решение было принято после консультаций с экспертами по международной торговле, но команда подчеркнула, что затрудняется прогнозировать будущее.

Такое непостоянство беспокоит и вводит в замешательство пользователей, которые привыкли использовать Miro ежедневно и не хотят привыкать к другому аналогу.

Палочка-выручалочка

Стоит признать, что платформа сделала проще жизни многих людей. Пользователи применяют сервис практически во всех бизнес-процессах — от проработки проектов до проведения брейнсторминга и стратегических сессий. На платформе в онлайне рождались новые идеи, проходили презентации и обсуждения.

По словам Александры Тюриной, руководителя группы отдела стратегии и аналитики Hate Agency , Miro — маст-хэв в ежедневной работе. Сбор кейсов на конкретных рынках и многоуровневых CJM (карты пути клиента), наглядный трендвотчинг, выстраивание экосистем спецпроектов и флоучартов, проведение клиентских и внутренних воркшопов, — вот некоторые примеры реализации возможностей онлайн-доски командой стратегии Hate Agency.

В MOSKVA PRODUCTION Miro используют для минимизации вопросов новичков в онбординге видеопродакшена, сообщила HR-директор компании Юлия Чувашева.

Юлия Чувашева, HR-директор MOSKVA PRODUCTION : В Miro можно наглядно показать организационную структуру агентства, включая ребят, с которыми работаем на проектной основе. Любой новый человек в команде в первые дни после выхода на работу может зайти в Miro и заочно познакомиться с коллегами, увидеть их фото и контакты, понять, к кому и по каким вопросам обращаться.

И целого Miro мало

Хотя сервис стал незаменимым помощником, весть о возможном его закрытии заставила часть пользователей задуматься об альтернативах. Среди них, например, такие онлайн-доски, как «Эсборд», «Онто», Pruffme и Holst.

Holst больше всех похож на Miro среди российских аналогов, отметил Сергей Шмаков, основатель агентства аналитики цифровых медиа «Шмаков.Медиа». По его мнению, к созданию платформы приложила руку команда Miro, чтобы не терять рублевую выручку. Предположение эксперта основано на абсолютном сходстве ряда «тонких моментов» двух сервисов.

Еще до планируемого ухода Miro «любимчиком» Александры Тюриной стал онлайновый инструмент FigJam — часть экосистемы Figma. Причина проста — практически повторяющийся функционал. Даже функция с AI, помогающая создать шаблон для работы, совпадает, пояснила Александра Тюрина. Кроме того в FigJam еще больше виджетов для командной работы, а сам сервис привычнее для дизайнеров, дополнила эксперт.

Из последних аналогов Miro новинки от VK и «Т-банк» — сервис «VK Доска» и онлайн-доска Unidraw. Ранее Unidraw был доступен только сотрудниками «Т-банка», однако в связи с последними новостями компания открыла бесплатный доступ для всех пользователей.

Ожидание у доски

Множество аналогов Miro — еще не железная причина миграции с платформы для многих пользователей. Сергей Шмаков считает, что переходить на другие платформы придется, ведь над пользователями Miro навис дамоклов меч — риск удаления важной информации.

Не готова расстаться с платформой Юлия Чувашева, выразившая желание продолжить работать там или в максимально похожем аналоге.

Если Miro все же уйдет из России, диверсификация платформ в Hate Agency позволит работать без существенных изменений, сказала Александра Тюрина. По ее мнению, Miro — это не YouTube, а легкозаменяемый сервис, у которого десятки равных аналогов, а не полукопий.

Александра Тюрина, руководитель команды стратегии Hate Agency: Мы прогнозируем, что переход аудитории на новые платформы не будет бесшовным и вызовет некоторое раздражение, но все-таки Miro в России потеряет большую часть аудитории. Однако к концу года любители онлайн-досок точно привыкнут к новым платформам или продолжат пользоваться любимым Miro, создав зарубежные аккаунты.

Так или иначе, жители России не впервые сталкиваются с возможной миграцией платформ. Далеко ходить не надо — вспомним американские горки YouTube. В обоих случаях факторы, определяющие модель поведения пользователей, похожи.