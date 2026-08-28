«Теневой» прокат помог российским кинотеатрам удвоить кассу в августе

Совокупные сборы в российском кинопрокате в августе выросли вдвое год к году — до 4,4 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной системы Фонда кино, которые приводит «Коммерсантъ». Посещаемость кинотеатров в августе составила 8,9 млн зрителей против 5,4 млн годом ранее.

Лидером по кассовым сборам стал российский фильм «Последний богатырь. Колобок», заработавший за август 819 млн руб. Третье место занял мультфильм «Смешарики сквозь вселенные» с результатом 261,5 млн руб.

При этом август стал первым месяцем с начала года, когда большую часть топ-10 по сборам составили короткометражные проекты. Под их видом в кинотеатрах демонстрировались зарубежные фильмы, не имеющие официального правообладателя в России, в том числе «Одиссея» Кристофера Нолана, «Человек-паук: Новый день» и «Миньоны и монстры».

Наибольшие сборы среди таких проектов показала короткометражка «Прощание» — 514,4 млн руб. Еще несколько позиций заняли «Эй, человек» (202,3 млн руб.), «Матч Акпарса» (191,5 млн руб.), «Сказка на ночь» (137,2 млн руб.) и «Соната» (121 млн руб.). По оценке главного редактора Cinemaplex Рифата Фазлыева, «Человек-паук: Новый день» мог собрать около 1 млрд руб. только за первый уикенд, а «Одиссея» — около 1,5 млрд руб., однако проверить эти оценки невозможно.

Эксперты связывают высокий результат августа прежде всего с выходом двух зарубежных блокбастеров и считают показатель посещаемости хорошим заделом на осенний сезон. Перенос неофициальной премьеры «Человека-паука» на более поздний срок ранее предложила Ассоциация владельцев кинотеатров из-за выхода «Последнего богатыря. Колобок».

В итоге перенос только сильнее подогрел интерес к премьере и образу супергероя. В частности, соотечественники стали в 4,3 раза чаще искать костюмы Человека-паука и посещать сайты с комиксами о супергерое (рост на 38%).