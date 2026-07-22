ИИ в работе: опыт не спасет, суверенитета не будет, а удобство коварнее, чем кажется

В гостях у Sostav представители индустрии, у которых нейросети встроены в повседневность по-разному, но выводы неожиданно сходятся:

Армен Бекларян — доцент НИУ ВШЭ (факультет компьютерных наук), проректор по исследованиям и инновациям Университета RWB;

Влад Завадский — основатель Лаборатории бизнес-инноваций и Школы экзомышления, ИИ-методолог.

Разбираемся, что на самом деле происходит с человеком, профессиями и бизнесом, когда нейросеть становится не инструментом, а полноценным собеседником.

Что внутри:

Есть ли у машины совесть, эмпатия и мораль и что на самом деле скрывается за процедурой «выравнивания» моделей?

Можно ли развивать критическое мышление с помощью нейросети — или только вопреки ей?

Кто останется незаменимым, а кто потеряет работу первым и почему логика здесь обратная интуиции?

Действительно ли Россия уже освоила ИИ, или это «ошибка выжившего» мы судим по себе о стране в целом?

Что такое "work slop" («рабочий шлак») и как он незаметно захватывает корпоративное поле?

Почему сотрудники стесняются признаваться, что использовали ИИ в работе, и что с этим делать руководителям?

Сколько токенов стоит по-настоящему сложная задача?

Когда закроется доступ к зарубежным нейросетям для всего мира (и почему это не вопрос геополитики), и есть ли у России шанс на собственную сильную модель?

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