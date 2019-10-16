Недропользователи в Кавказских Минеральных Водах объединятся на базе компании «Холдинг аква»

В правительстве обсуждают идею объединения недропользователей или создания монополии на рынке минеральной воды на Северном Кавказе. Все активы по розливу и добыче должны быть объединены на базе «Холдинга аква», сообщают «Ведомости».

Компания «Аква инвестиции» передаст «Холдингу аква» в собственность права на добычу воды из Ессентукского месторождения, или около 82% добычи, и три производственные площадки. Вкладом «Кавминкурортресурсов» станет право на добычу оставшихся 18% «Ессентуков» и других вод.

Создание СП поддержали ФАС, Минэкономразвития, Минфин и Росимущество. «Аква инвестиции» должны представить финансовую модель проекта, «Холдинг аква» — согласовать с ФАС торговую политику, которая позволит снизить риски антимонопольных нарушений, не допустить необоснованного роста цен на воду и сокращения поставок санаторно-курортным учреждениям.

«Холдинг аква» создали в 2017 г. «Аква инвестиции» и «Кавминкурортресурсы». В 2018 г. «Аква инвестиции» купили два завода в Ставропольском крае. Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» № 4 и № 17; у других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. «Холдинг аква» также выпускает «Нарзан», «Славяновскую» и др.

По данным Euromonitor, в 2018 г. «Ессентуки» были на 14-м месте среди брендов воды с долей 1,2%. Модернизация закончена, производство вырастет в 2,5 раза и может достичь 10 млн бутылок в месяц, говорит представитель «Холдинг аква». За два года «Аква инвестиции» вложили 3,5 млрд руб. — на покупку заводов илицензий, модернизацию производства и ремонт скважин, планируется создать первое в регионе вертикально-интегрированное предприятие полного цикла с госучастием. Это обеспечит согласованное недропользование и гарантирует качество воды.

В прошлом году в Ставропольском крае следователи возбудили дело в отношении участников организованной группы, продавших торговым сетям 17 млн бутылок контрафактной минеральной воды «Ессентуки № 17». Контрафактное производство проработало около двух с половиной лет.