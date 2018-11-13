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Возбуждено дело против изготовителей поддельных «Ессентуков»

13.11.2018 в 17:15

Правообладатели оценили ущерб в 400 млн рублей

В Ставропольском крае следователи возбудили дело в отношении участников организованной группы, продавших торговым сетям 17 млн бутылок контрафактной минеральной воды «Ессентуки № 17», сообщается на сайте управления СК.

Контрафактное производство проработало около двух с половиной лет — до июня этого года. За это время участники преступной группировки реализовали через торговые сети свыше 17 млн бутылок контрафактной минеральной воды, которую маркировали как «Ессентуки 17», но добывали не на территории Ессентукского месторождения.

Следствие оценивает ущерб правообладателям наименования происхождения товара в более чем 400 млн руб. Сейчас оперативники изымают остатки контрафакта из оборота.

«Это первый случай в деле защиты прав потребителей и обеспечения правовой охраны НМПТ «Ессентуки», когда против производителя контрафактной минеральной воды было заведено уголовное дело. Таким образом, за незаконный выпуск данной продукции можно не только понести гражданско-правовую или административную ответственность, но и уголовную», — рассказал РБК руководитель «Кавминкурортресурсов» Евгений Левицкий.

Ессентуки
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