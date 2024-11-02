Большинство россиян не верят скидкам в «Черную пятницу»

Только 10% опрошенных россиян верят, что скидки в «Черную пятницу» — «скорее честное снижение первоначальных цен». Таковы данные сервиса SuperJob, которые публикует РБК.

Трое из четверых участников опроса считают, что ноябрьские распродажи — скорее уловка, а «цены заранее повышают, а потом в «Черную пятницу» делают скидку, чтобы итоговая стоимость была как до повышения».

16% респондентов затруднились дать ответ.

Мужчины (77%) чаще, чем женщины (70%), называют «большие ноябрьские распродажи» нечестными. Больше всего в крупные скидки на «Черную пятницу» не верят респонденты в возрасте 35−45 лет.

Большинство участников опроса (71%) не намерены что-то покупать в «Черную пятницу». Только каждый десятый респондент планирует приобрести товары, надеясь на скидки.

Средняя сумма, которую участники опроса готовы потратить в «Черную пятницу», составляет 20,5 тыс. руб. Показатель вырос на 17%, или на 3 тыс. руб. в деньгах, по сравнению с 2023 годом.

Наиболее популярными категориями, в которых россияне планируют совершать покупки, оказались одежда (23%), бытовая техника и электроника (20%), обувь (14%) и гаджеты (8%).

Ранее аналитики «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» выяснили, что 65% россиян не готовятся заранее ко Всемирному дню шопинга 11 ноября и «Черной пятнице». А 23% опрошенных составляют список нужных товаров, 14% — выделяют на покупки определенный бюджет.