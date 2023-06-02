В газете «Вечерняя Москва» нашли недостоверную рекламу колдунов и ясновидящих

Московское УФАС признало рекламу колдуньи Юсуповой Анны, Провидицы Марии Петровны, ясновидящей Анны и Ясновидящей Ольги Васильевны в московской газете «Вечерняя Москва» нарушающей требования закона «О рекламе». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что реклама «быстро и эффективно» обещала кардинально изменить жизнь, избавить от порчи и сглаза, вернуть счастье в дом, отвести трагические события, найти работу, вернуть супружескую верность. «Несмотря на заманчивость указанных предложений, рекламодатель не смог подтвердить исполнимость обещанного», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно законодательству РФ, реклама должна быть добросовестной и достоверной, а не вводить в заблуждение потребителей рекламы. Ведомство выдало рекламодателю (указано, что это физическое лицо) и газете «Вечерняя Москва» предписание об устранении нарушения.

Также рекламодатель привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, которая влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Ирина Гудкова, руководитель Московского УФАС России: Данная реклама паразитирует на чувстве страха и тревожности наших граждан. Недобросовестный рекламодатель пытается нащупать боль потенциального клиента, ведь находясь в трудной жизненной ситуации люди начинают надеяться на иррациональное. Мы стараемся своевременно реагировать на факты распространения подобной рекламы, чтобы оградить наших граждан от такого влияния.

В начале апреля за недостоверную рекламу ФАС возбудила дело против «Аэрофлота». Заявление в ведомство написал пассажир, заплативший дважды за якобы бесплатную услугу. В случае установления вины «Аэрофлоту» грозит штраф, отметили в ведомстве.