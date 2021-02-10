Недельные расходы россиян резко выросли

В первую неделю февраля 2021 года недельные расходы россиян выросли до 4802 рублей, что на 978 рублей (25,6%) больше суммы, которую тратил среднестатистический житель России в период с 25 по 31 января 2021 года. Данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир».

Если сопоставить текущее значение недельных расходов с аналогичным периодом 2020 года, то в прошлом году они были на 391 рубль (8,9%) меньше. Средняя стоимость одной покупки при этом выросла до уровня 599 рублей. Это на 18 рублей (3,1%) больше показателя предыдущей недели, и на 66 рублей (12,4%) больше размера недельного чека 5-й недели 2020 года.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы с 1 по 7 февраля 2021 года оказались выше на 220 рублей или 4,8%. Текущее значение недельного среднего чека показало рост на 4 рубля (0,7%), если брать в расчет среднегодовой показатель.

График 1. Динамика недельных номинальных повседневных расходов (в рублях) жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. 2019−2021 год, недели 46−05.

График 2. Динамика недельного среднего чека (в рублях). 2019−2020 годы, недели 46−05.

Аналитики отмечают, что объем расходов на повседневные товары вырос за счет увеличения цен. Динамика к прошлому году принимает высокие значения, а это означает, что покупатели сохранили тот же уровень потребления, что и в прошлом году, говорится в комментарии.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 65% россиян считают, что рост цен в последние два месяца был очень высоким, 21% - что он был умеренным, 9% - незначительным. При этом более 60% россиян оценивают свое материальное положение как среднее.