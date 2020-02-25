Названы победители и лауреаты премии «Серебряный Лучник»

«Поправки к Конституции» — концепция XXIII торжественной церемонии награждения Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». 21 февраля на сцену исторического зала отеля «Метрополь» выходили авторы самых резонансных и эффективных проектов.

В номинации «Корпоративная социальная ответственность» награда по итогам 2019 года была вручена Благотворительному фонду «Система» за проект «Одиссея». Более 1000 энтузиастов — ученых, предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, представителей органов власти и добровольческого движения — были привлечены к созданию технологий для поиска людей, пропавших в природной среде.

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров: Ассоциация Менеджеров много лет выступает информационным партнером премии «Серебряный Лучник». Премия позволяет системно оценить и понять, в каком направлении развивается PR в России. И проекты нынешнего года позволили увидеть, что в стране реализуются КСО-проекты очень высокого уровня.

Специальный приз Форума Доноров вручен компании «Баерсдорф» за проект «Голосуй за свой каток!».

В номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» лучшим признан проект компании КРОС «Национальный индекс тревожностей. Чего боятся россияне?». Это авторская методика исследования тревог и фобий россиян на основе анализа СМИ и социальных сетей.

«Высокогорный карнавал BoogelWoogel» креативного бюро «Энгиро» признан лауреатом в номинации «Маркетинговые коммуникации». Горнолыжный курорт «Роза Хутор» четвертый раз принимал новый вид Олимпиады. Здесь за победу сражаются горнолыжники и сноубордисты, а также мастера креативных «видов спорта». BoogelWoogel — это выставки, актуальный хэппенинг, пять дней карнавала, 12 фестивальных площадок и свыше 30 000 участников.

В номинации «Благотворительность» обладателями статуэтки «Серебряного Лучника» стали SMETANA и РОСБАНК за проект «Доброшрифт». Чтобы обратить внимание на положение детей, страдающих детским церебральным параличом, авторы кампании соединили образцы почерков 33 ребят в один шрифт. В Международный день ДЦП на сайте проекта каждый желающий мог его скачать, сделать пожертвование, купить футболку или худи с любой надписью и прочесть истории 33 детей, стоявших за 33 буквами русского алфавита.

Более 10 лет в системе конкурса «Серебряный Лучник» существует номинация «Продвижение технологий будущего», учредителем и партнером которой выступает РВК. В этом году лауреатом здесь стал проект «Запуск «Олега» — первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайла» Группы Тинькофф.

Екатерина Куманина, председатель жюри премии, директор по стратегическим коммуникациям РВК: РВК на протяжении многих лет поддерживает два проекта, направленных на популяризацию новейших технологий. Первый — конкурс журналистики Tech in Media, который объединяет сотни авторов, пишущих о технологиях, науке и венчурном бизнесе в России. Второй — поддержка номинации «Продвижение технологий будущего» в рамках премии «Серебряный Лучник», которая ежегодно отмечает самых профессиональных и талантливых коммуникаторов на фронтире науки и инноваций. Благодаря синергии этих двух проектов, мы с каждым годом видим все более качественные и яркие коммуникационные кейсы, которые приближают наше технологическое будущее.

По решению жюри статуэтка «Серебряного Лучника» в номинации «Корпоративные коммуникации» была передана Коммуникационному агентству АГТ, Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Коммуникационному агентству «ПР-освещение», АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» за «45-й Чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019. Национальный Медиахаб».

Коммуникационный проект «Первые, кто рядом — комплексная программа внутрикорпоративных коммуникаций, приуроченная к 100-летию московской службы скорой помощи» стала лучшей в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа». Автор — Департамент здравоохранения города Москвы — для реализации проекта применил более 40 разных инструментов: от конкурса детских рисунков до концерта в Кремле. В исследование, фестиваль, Дни открытых дверей, выставки, образовательную программу были вовлечены все сотрудники скорой помощи, других медицинских учреждений и служб Москвы и более половины москвичей.

В номинации «Международные коммуникации» лучшим стал «Турецкий поток» SPN Communications и South Stream Transport B.V. Проект был направлен на минимизацию негативного восприятия экспортного газопровода населением Турции.

В номинации «Лучшая работа о развитии общественных связей», по решению членов жюри, премия не вручалась. Но был отмечен (исключительно аплодисментами) издательский проект Исполнительной дирекции — серия книг 1997 — 2019 годов «50 лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», в котором вышло уже 11 томов. На сцену, держа в руках книги, вышли сотрудники дирекции разных лет: Наталья Рубцова, Надежда Первова, Анастасия Гапонова, Дмитрий Ожегин.

Алексей Михайлов, заведующий кафедрой общественных связей СибГУ им. М.Ф. Решетнева (Красноярск), член экспертного совета Национальной премии «Серебряный Лучник»: Если работать экспертом в данной номинации несколько лет подряд, можно прослеживать тренды в коммуникациях. С точки зрения структуры книги распадаются на блоки учебной литературы, аналитики, теории и практических руководств. Но мы, наверное, должны несколько ранее начинать отбор претендентов. И для работ, вошедших в шорт-лист, устраивать такой же строгий отбор, как и во всех других номинациях. Я думаю, что выражаю общее мнение десятков тысяч студентов и преподавателей, практиков отрасли, что книги «50 лучших проектов…» стали учебниками, кладезем идей, креативных решений, источником вдохновения.

­В номинации «Лучший проект развития и продвижения территорий» награду получил проект iKUMENA, агентство «Социальные Сети».

Андрей Тимонов, член жюри премии «Серебряный Лучник», директор Департамента коммуникаций Корпорации «Росэнергоатом»: Серебряный Лучник" - конкурс коммуникационных проектов, а номинация называется «Развитие и продвижение территорий». Соответственно, довольно часто экспертам приходится оценивать талантливые проекты в области архитектуры, театрального искусства, журналистики, не связанные непосредственно с коммуникациями. Развитие и продвижение территорий — тема востребованная, она находится под пристальным вниманием. И из года в год все труднее встретить «звездные» проекты. Проекты, которые несут в себе принципиальную новизну, которые будут двигать вперед PR-индустрию.

Лучшим региональным проектом назван «Как вызвать эмоции, работая со скучным продуктом: комплексное продвижение «умного» домофона» коммуникационного агентства «АГТ"-Сибирь.

Гран-При Национальной премии «Серебряный Лучник» — Форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и Корпорации развития Краснодарского края. Чтобы привлечь к участию в форуме предпринимателя Илона Маска, была разработана креативная рекламная кампания. Благодаря ей о предстоящем событии узнали порядка 576 млн человек по всему миру. А известный изобретатель, инженер, инвестор обратился с видеообращением к участникам мероприятия.

Высшей награды премии в номинации «За культурный вклад» была удостоена искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов, кандидат искусствоведения, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Персона» года — российский журналист, телеведущий и общественный деятель, советник Президента РФ и председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

В самой интерактивной номинации «Мастер», где победителя выбирают при помощи онлайн-голосования зрители церемонии награждения, победу одержал вице-президент РАСО, директор по коммуникациям организации «Цифровая экономика» Олег Полетаев.