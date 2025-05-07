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18+
07.05.2025 в 06:50

Natura Siberica займется выпуском БАДов под брендом Vitabarista

Название будет использоваться также для продуктов питания и полезных снеков

Косметическая компания Natura Siberica подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Vitabarista. Он будет использоваться для пищевых добавок, продуктов питания и безалкогольных напитков. На это первым обратило внимание издание Shopper’s.

Представитель компании рассказал изданию, что регистрация товарных знаков в новых категориях является стандартной процедурой, однако детали проекта и сроки его реализации не раскрыл.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что для производства компания может использовать уникальные ингредиенты, выращенные на собственных фермах.

По итогам прошлого года продажи БАДов упали на 3,4% в натуральном выражении. Было реализовано 404 млн упаковок — против 418 млн в 2023 году. При этом в деньгах продажи выросли на 13% год к году, до 143 млрд руб. Чаще всего в прошлом году контрафактную продукцию выявляли среди БАДов и детских игрушек.

Natura siberica Vitabarista
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