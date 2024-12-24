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18+
24.12.2024 в 07:20

Игрушки и БАДы стали самыми контрафактными категориями в 2024 году

У них зачастую отсутствуют ссылки на сертификаты и декларации

Чаще всего контрафактную продукцию в 2024 году выявляли среди детских игрушек и биологически активных добавок (БАД). Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Роскачество проверило более 100 тыс. карточек товаров в различных онлайн-магазинах в отношении БАД, десятки тысяч из них в результате были заблокированы. Проблемы в этой категории состоят из продажи лекарственных средств под видом БАД, продажи БАД с запрещенными ингредиентами или под видом пищевых добавок.

Кроме того, для сокращения уровня контрафакта Роскачество вместе с Минпромторгом и Росаккредитацией создали реестр доверенных онлайн-площадок. В него входят только ретейлеры, которые размещают в карточках товаров ссылки на сертификаты и декларации.

Ранее отраслевые организации предложили упростить удаление контрафакта с онлайн-площадок. Обязанность снимать такие товары с продажи по просьбе правообладателя предлагают возложить на маркетплейсы.

БАД контрафакт
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