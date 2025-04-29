АКАР впервые представила результаты рейтингов креативности агентств в PR, КСО и соцрекламе

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) впервые представила итоги Национальных рейтингов креативности агентств за 2024 год в сегментах «Социальная реклама и социально-значимые коммуникации. Социальная реклама», «Социальная реклама и социально-значимые коммуникации. КСО» и «PR/Связи с общественностью», а также Национальный рейтинг креативности в сегменте «PR/Связи с общественностью». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе ассоциации.

Разработкой рейтингов занималась комиссия по фестивальной и конкурсной деятельности АКАР совместно с экспертами Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР) по инициативе комиссии по социальной ответственности и корпоративным коммуникациям АКАР.

Как формируются рейтинги креативности АКАР? Рейтинги в сегментах социальной рекламы, КСО и PR формируются на основе оценки конкурсных достижений участников в профессиональных фестивалях. В них включаются организации, набравшие баллы за призовые места и попадание в шорт-листы в профильных номинациях специализированных и отраслевых категорий универсальных фестивалей и конкурсов. Перечень учитываемых мероприятий ежегодно утверждается комиссией, состоящей из представителей организаций, вошедших в топ-10 Рейтинга креативности предыдущего года (комиссия по весам), и Наблюдательного совета соответствующего сегмента.

Рейтинг креативности агентств. Сегмент «Социальная реклама и социально-значимые коммуникации. Социальная реклама»

Агентство emg заняло первую строчку рейтинга в сегменте «Социальная реклама и социально-значимые коммуникации. Социальная реклама», набрав 188 баллов. На втором месте — Авито с результатом 94 балла, а третью позицию заняло агентство TMA (входит в группу АДВ ), которое получило 90 баллов.

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Александр Алексеев, участник комиссии по социальной ответственности и корпоративным коммуникациям АКАР, президент клуба арт-директоров России (ADCR): Людям интересно включаться в социально-ответственные проекты и даже «голосовать рублем» (буквально, переплачивая до 15% за социально-значимый продукт), а бренды всегда оказываются там, где можно сэкономить на медиаразмещении и выстроить долгосрочную репутацию, капитализируя на растущем общественном интересе.

Рейтинг креативности агентств. Сегмент «Социальная реклама и социально-значимые коммуникации. КСО»

Автономная некоммерческая организация «Креативные индустрии Урала» заняла первое место в сегменте «Социальная реклама и социально-значимые коммуникации. КСО», набрав 45 баллов. Вторую строчку разделили сразу три участника — emg, RODNYA Creative PR Studio и «Лемана ПРО», каждый из них получил по 27 баллов.

Александр Алексеев предположил, что первое место региональной НКО в рейтинге может отражать растущий тренд на выражение локальной идентичности через культурные смыслы. «Команда «Креативных индустрий Урала» заявляет, что их родина — кузница не только промышленная, но и культурная», — отметил президент ADCR.

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Рейтинг креативности. Сегмент «PR/Связи с общественностью»

«Т-Банк» стал лидером Рейтинга креативности в сегменте «PR/Связи с общественностью», набрав 852 балла. Вторую строчку заняло агентство Soda x D Innovate group с результатом 225 баллов, а третье место досталось компании Ozon, которая получила 192 балла.

Скачать: Рейтинг креативности. Сегмент «PR/Связи с общественностью» (pdf, 2.53 MB)

Лилия Глазова, сопредседатель комитета по связям с общественностью АКАР, генеральный директор PR News: Вышел первый рейтинг креативности в сегменте связи с общественностью. Что хочется сказать? Важно, что в нем приняли участие очень разные агентства, победили как классические PR-агентства, так и агентства из смежных индустрий. Также важно отметить, что среди победителей очень много заказчиков, что на самом деле отражает весь сегмент связей с общественностью, где присутствуют разные игроки. Хочу пожелать всем игрокам побед в профессиональных конкурсах.

Андрей Лапшов, председатель Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), президент Insiders: Креативность для рекламных агентств — ключевой фактор их успеха. Для большинства PR-компаний ключевыми факторами успеха чаще всего являются другие показатели: технологичность, глубина записной книжки с контактами СМИ и блогеров, мощь аналитического отдела, наличие команды опытных PR-менеджеров, умение работать на рынке госзаказа, авторитетность лидеров. Поэтому неудивительно, что именно «на поприще креатива» иногда команды компаний-рекламодателей, особенно поднаторевшие на больших рекламных кампаниях, выглядят более креативно, чем их PR-партнеры.

Рейтинг креативности агентств. Сегмент «PR/Связи с общественностью»

Рейтинг креативности агентств в сегменте «PR/Связи с общественностью» возглавила Soda x D Innovate group, набравшая 225 баллов. Вторую позицию заняло SPN Communications с результатом 181 балл, а третье место досталось PromoAge, получившему 114 баллов.

Скачать: Рейтинг креативности агентств. Сегмент «PR/Связи с общественностью» (png, 471.56 kB)

Ранее АКАР представила Национальные рейтинги креативности и эффективности за 2024 год.