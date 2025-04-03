АКАР представила Национальные Рейтинги Креативности и Эффективности за 2024 год

Результатами Национальных Рейтингов Креативности и Эффективности за 2024 год поделилась Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Итогами отраслевое объединение поделилось с Sostav.

В сфере эффективности коммуникаций лидерами остались ГК «Родная Речь» , emg и Fuse Media Direction Group. «Восход» продолжает занимать ведущую позицию В категории креативности. В сегменте «Маркетинговые услуги» победу одержало агентство « СберМаркетинг », в Digital первым стал Mosaic, а в области «Брендинг» лидером стало Omsky. Dinamica x D Innovate Group возглавили рейтинг по эффективности среди медиаагентств.

Рейтинги АКАР стали одновременно и инструментом для выбора подрядчиков, и PR-активом для агентств, отметил сопредседатель Комиссии по фестивальной и конкурсной деятельности, президент Российской академии рекламы и группы «Аврора» Владимир Филиппов.

Владимир Филиппов: Конечно, выбор подрядчика — процесс непростой и очень индивидуальный, включающий много факторов: в первую очередь понимание клиента и его потребителей, конкретные решения для конкретных проектов, уровень коммуникаций и т. д. Но первый барьер — приглашение в тендер — часто основывается на результатах рейтингов. Рейтинг является PR-механикой для агентств, и зачастую непростой: такой PR направлен не только на клиентов (потенциальных и постоянных), но и на позиционирование в сообществе, а в немалой степени — и на собственный (и приходящий) кадровый состав.

Сопредседатель Комиссии по фестивальной и конкурсной деятельности, президент ARK Group Татьяна Щербакова уверена: грамотный HR всегда использует высокие позиции агентства в национальных рейтингах для усиления его HR-бренда.

Татьяна Щербакова: Очевидно, что попадание в ТОП-10 продуктивно используется при найме талантов. В свою очередь потенциальные и текущие сотрудники всегда оценивают имидж агентства-работодателя по ряду параметров. Лидерство в рейтингах — один из них. Работать в команде, которая умеет создавать креативный и эффективный продукт, да еще с клиентами, которые на такой же волне, — мечта любого рекламщика.

Рейтинг креативности

В него вошли пять сегментов: «Национальный рейтинг креативности», «Маркетинговые услуги», «Брендинг», «Диджитал», и Young. Эксперты его составили, учитывая результаты участия в профессиональных фестивалях.

«Национальный рейтинг креативности»

Первое место в сегменте снова заняло агентство «Восход» с 821 баллом. В тройке лидеров также оказались Serviceplan Russia (393 балла) и Mosaic (376 баллов).

Скачать: Полный список агентств-участников сегмента «Национальный рейтинг креативности» (pdf, 178.46 kB)

«Маркетинговые услуги»

На первой строчке рейтинга расположился «СберМаркетинг», который набрал 561 балл, также в топ-3 Soda x D Innovate Group (488 баллов), GREAT (381 балл).

Скачать: Полный список агентств-участников сегмента «Маркетинговые услуги» (pdf, 147.30 kB)

«Брендинг»

Лидером сегмента стало агентство Omsky с 390 баллов. На второе место поднялось брендинговое агентство Depot (354 балла). Дизайн-бюро Shuka Design (344 балла) опустилось на третью строчку.

Скачать: Полный список агентств-участников сегмента «Брендинг» (pdf, 71.45 kB)

Алексей Андреев, сопредседатель Комиссии по фестивальной и конкурсной деятельности, управляющий партнер Depot: Отраслевые рейтинги — важнейшая часть индустриального ландшафта. Развитая национальная экономика измеряется не только валовым доходом и количеством рабочих мест, но и качеством субъектов ее составляющих. Компании, оказывающие профессиональные услуги в сфере массовых коммуникаций, должны обладать набором обязательных характеристик, доказывающих их компетентность. Речь идет о наличии профильных экспертиз, прозрачности, инновационности и, в нашем случае, креативном потенциале. Именно эти характеристики и составляют основу для ранжирования агентств. Поэтому, Национальный рейтинг креативности, по сути, является основным индустриальным измерителем и регулятором.

Он добавил, что в профессиональной среде, где заказчики выбирают подрядчиков для коммуникационных задач, ключевыми критериями остаются креативность агентских команд и эффективность их решений. Национальный рейтинг креативности АКАР отражает эти показатели, поэтому его позиции часто учитываются при выборе агентства.

Digital

Агентство Mosaic заняло первое место, набрав 256 баллов.На втором месте расположился «СберМаркетинг» (210 баллов), а Восход и Dinamica x D Innovate Group замкнули тройку лидеров (183 балла).

Скачать: Полный список агентств-участников сегмента Digital (pdf, 90.67 kB)

Young

В сегменте золото взяла Елизавета Колосова, у нее 81 балл. В трейке лидеров также оказались Александр Семин (58 баллов) и Софья Хмелева (57 баллов)

Скачать: Полный список участников сегмента Young (pdf, 93.92 kB)

Рейтинги эффективности

В 2018 году АКАР впервые представила рейтинги эффективности коммуникационных и медийных агентств. Этот шаг не только позволил объективно оценивать результативность рекламных кампаний и выделять лидеров отрасли, но и способствовал развитию конкурентной среды, стимулирующей профессиональный рост и повышение качества услуг на рынке.

Борис Сорокин, участник Экспертного Совета Рейтингов эффективности, директор по маркетингу и развитию бизнеса BBDO: Для рекламных агентств нахождение на верхних строчках рейтинга эффективности — это не только признание результативности своей работы, но и возможность попасть в поле зрения клиентов: чем выше позиция в рейтинге — тем выше шанс быть приглашенным к сотрудничеству или в тендер. Ведь клиенты используют рейтинг эффективности, чтобы увидеть актуальных лидеров индустрии, которых можно рассматривать в качестве потенциальных партнеров.

Эксперт отметил, что рекламный рынок постоянно развивается, и вместе с ним меняются индустриальные рейтинги. Например, в списках агентств все чаще появляются рекламодатели. Это связано с тем, что они могут выступать единственными авторами фестивальных кейсов, набирая баллы за свои проекты. Такие работы создаются инхаус-командами или маркетинговыми отделами компаний, которые не конкурируют с агентствами напрямую, а, наоборот, могут с ними сотрудничать.

Рейтинг коммуникационной эффективности

Возглавила рейтинг ГК «Родная Речь», набрав 510 баллов. Агентство emg оказалось на втором месте (412 баллов). На третьем месте FUSE MDG (397 баллов).

Скачать: Результаты рейтинга коммуникационной эффективности (pdf, 99.72 kB)

Рейтинг эффективности коммуникационных агентств

ГК «Родная Речь» заняла первое место с 510 баллами. На второй позиции — emg (412 балла), а FUSE MDG завершает тройку (397 баллов).

Скачать: Результаты рейтинга эффективности коммуникационных агентств (pdf, 74.69 kB)

Борис Сорокин: В этом году экспертным советом по рейтингу эффективности АКАР было принято решение показать данный рейтинг не только в уже привычном «смешанном» виде, но и в своем первозданном варианте, состоящем исключительно из рекламных агентств, чтобы у всех участников рынка была возможность получить нужную информацию, исходя из своих потребностей.

Рейтинг эффективности медийных агентств

Лидерами рейтинга стали Dinamica x D Innovate Group с 395 баллами, второго места удостоился SkyTECknowlogy (384 балла), а PHD расположился на третьем месте (376 баллов).

Скачать: Результаты рейтинга эффективности медийных агентств (pdf, 46.29 kB)

Илья Герцев, сопредседатель Комиссии по фестивальной и конкурсной деятельности, вице-президент Media Direction Group: В 2024−2025 годах в методологиях оценки эффективности медиаагентств произошли значительные изменения, направленные на повышение объективности и прозрачности оценок. Одним из ключевых нововведений стало создание Экспертного Совета (ЭС), который верифицирует участников рейтинга и решает спорные вопросы, не отраженные в положении рейтинга. Полномочия и состав ЭС ежегодно утверждаются Комиссией по фестивальной и конкурсной деятельности, что способствует более справедливой оценке деятельности агентств.

В Национальном рейтинге эффективности медиаагентств обновили систему баллов, чтобы соответствовать актуальным тенденциям индустрии. Награды «НПБК.Эффективность» и E+ Awards по-прежнему оцениваются в 6 баллов, победа на Red Apple теперь приносит 5 баллов, а на White Square — 4. Вес «МИКС Россия» немного увеличился, теперь за успехи в этой премии начисляется 2 балла. Silver Mercury исключен из списка, зато появилась премия «Проксима Медиа», которая дает 1 балл.