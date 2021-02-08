«Национальную медиа группу» покинут еще три топ-менеджера

В «Национальной медиа группе» (НМГ) в ближайшее время произойдут кадровые изменения в управляющем составе. Компанию покидают еще три топ-менеджера: первый замгендиректора Елена Верман, замгендиректора по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин и замгендиректора по работе с персоналом Виктория Жулинская. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник на медиарынке.

Верман сообщила, что находится в процессе принятия решения относительно дальнейшей карьеры, возможно вне медиаиндустрии. Она уточнила, что покинет группу в конце марта. Янчишин планирует заниматься цифровыми проектами. В декабре он также покинул должность гендиректора «НМГ Студии», дочерней компании «Национальной медиа группы». Уход Жулинской в компании не прокомментировали.

Ранее стало известно, что Ольга Паскина, возглавлявшая НМГ с марта 2016 года, покидает свой пост. Новым гендиректором компании с февраля этого года стала Светлана Баланова из «Газпром-медиа».

Медиахолдинг НМГ был создан в 2008 году. Среди активов телеканалы — РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че»; мультимедийный информационный центр «Известия»; газеты — «Спорт-экспресс», «Metro Санкт-Петербург» и радиостанция «Life Звук» (бывшая «Русская служба новостей»), стриминговый сервис more.tv. На территории России группа управляет телеканалами Discovery, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, Fox и др. В 2020 году НМГ стала российским партнером сервиса Netflix.

Структуры НМГ контролируют 29% АО «Первый канал». Также компания владеет киностудией Art Pictures в партнерстве с Федором Бондарчуком и 25% кинокомпании Keystone Production.