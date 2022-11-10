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10.11.2022 в 05:40

«Национальная медиа группа» выходит на рынок кинопроката

«НМГ кинопрокат» возглавит Вадим Смирнов

«Национальная медиа группа» (НМГ) выходит в новый для себя сегмент рынка — кинопрокат и создает компанию «НМГ кинопрокат». Руководить ей будет Вадим Смирнов, бывший топ-менеджер российских офисов голливудских студий 20th Century Fox и Disney, сообщают «Ведомости».

В НМГ отметили, что новая компания позволит найти новые возможности для синергии медийных бизнесов группы. Первым релизом «НМГ кинопроката» станет анимационный фильм «Яга и книга заклинаний», который выйдет в прокат в конце декабря. Прокатчик сделает акцент на российских картинах, но рассматривает и возможность выпуска фильмов независимых зарубежных студий. Переговоры с отечественными продюсерами уже ведутся.

Смирнов отмечает, что выработанная у россиян привычка регулярно посещать кинотеатры в немалой степени базировалась на посещении иноязычного кино, но сейчас главное — «заместить пустоту, образовавшуюся после ухода зарубежного кино». Он уверен, что локальное кинопроизводство не потеряется на фоне зарубежного.

Гендиректор киносети «Премьер-зал» Владимир Петелин считает, что опыт Смирнова в работе с мейджорским контентом важен для российской киноиндустрии. «Потому что студийный опыт — это наработка компетенций не только в маркетинге и букинге, но и в понимании процессов кинопроизводства, в том, какой фильм может иметь успех», — указал эксперт.

Участники рынка кинодистрибуции полагают, что появление такого крупного игрока, как НМГ, безусловно, будет способствовать развитию индустрии. Кроме того, это свидетельствует о том, что сейчас наступает этап восстановления отрасли.

Ранее свою кинопрокатную компанию «Атмосфера кино» учредили экс-руководители UPI, в том числе гендиректор Вадим Иванов, и топ-менеджеры «Марс медиа». Продолжит свою работу и СППР, которая перешла под контроль российского топ-менеджмента и сменила название на «Контент-клуб».

НМГ Кинопрокат
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