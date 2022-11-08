Представительство Sony Pictures в России перешло под контроль местного топ-менеджмента

Юрлицо компании Sony Pictures в России — «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР) — сменило название на «Контент-клуб». Группа перешла под контроль российского топ-менеджмента. Пост гендиректора в ней сохранил Антон Сиренко, сообщают «Ведомости».

Сейчас совладельцы СППР, по словам Сиренко, — это он сам и его партнёр, которого топ-менеджер не назвал. Сделка была денежной, но стоимость не раскрывается. «По условиям сделки к нам перешли как пассивы, так и активы СППР. В том числе остались действующие лицензионные контракты на ранее вышедшие в России проекты студии. Вопроса о дистрибуции новинок Sony Pictures в повестке обсуждения пока нет», — рассказал Сиренко.

В марте Sony Pictures приостановила выпуск своих киноновинок в России. На их долю приходилось порядка 70% всего российского бокс-офиса в 2021 году. В планах «Контент-клуба» — кинодистрибуторская деятельность и инвестиции в российское кинопроизводство. Сириенко отметил, что для СППР «локальный контент всегда был стратегическим направлением». Инвестировать компания будет собственные средства, привлечение партнёров пока не планируется.

Эксперты отмечают, что у СППР помимо прокатного опыта есть хорошая мейджорская киноэкспертиза и польза для российского кино очевидна. При этом «локализация» бизнеса поможет Sony Pictures вернуть в Россию свои киноновинки.