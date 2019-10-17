НАТ приглашает на XXIII Международный конгресс

В этом году XXIII Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей станет первым масштабным медиафорумом после полного отключения аналогового вещания федеральных каналов.

Цифровое телевидение в Российской Федерации состоялось. Оно является важной составляющей цифровой экономики. Взаимосвязь и совместное развития цифрового ТВ и цифровой экономики названы главной темой предстоящего Конгресса НАТ.

В ходе пленарных заседаний, дискуссий и круглых столов участники конгресса подведут предварительные итоги цифровизации, обсудят изменение медиаландшафта в условиях сокращения аналогового телевещания, рассмотрят международные тренды медиаиндустрии, определят приоритетные задачи и перспективные направления развития. Сквозной темой станет проблематика региональных телеканалов, а также предстоящие проекты по «региональным врезкам» на телеканале ОТР и конкурсы на «22-ю кнопку». Программа конгресса включает такие темы, как «ОТТ сервисы — современное телесмотрение», «Что такое современное телевидение?», «Теория Поколения как способ влияния на целевые аудитории и управления сотрудниками новых медиа», «22-я кнопка. Как создать муниципальный телеканал. Алгоритм действий и размер бюджета», «СММ для цифрового ТВ», «Новые требования к современному телевизионному контенту» и многие другие технологические и юридические вопросы.

Международный конгресс НАТ пройдет 5−6 ноября в Москве на ВДНХ при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В нем примут участие представители профильных комитетов Государственной Думы, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роспечати, Роскомнадзора, Общественной палаты РФ, руководители и ведущие специалисты РТРС, Mediascope, ВЦИОМ, НРА, АКАР, РусБренд, руководители федеральных и региональных телеканалов, кабельных операторов, ОТТ-сервисов, продакшн-студий, международных организаций в сфере связи и телерадиовещания.

В рамках Конгресса НАТ 5 ноября состоится церемония награждения лауреатов седьмой Премии имени Владимира Зворыкина — престижнейшей премии на территории стран СНГ в области развития и внедрения новейших телевизионных технологий, вручаемая ежегодно с 2013 года. Одновременно с форумом с 5 по 7 ноября на ВДНХ пройдет Международная выставка оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет вещания и кинопроизводства NATEXPO.

Продолжается электронная регистрация участников Конгресса по ссылке: http://ftp.nat.ru/Congress/. Подробная информация — на сайтах организатора: www.nat.ru.