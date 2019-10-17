Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.10.2019 в 12:10

НАТ приглашает на XXIII Международный конгресс

В ходе пленарных заседаний, дискуссий и круглых столов участники конгресса подведут предварительные итоги цифровизации

1

В этом году XXIII Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей станет первым масштабным медиафорумом после полного отключения аналогового вещания федеральных каналов.

Цифровое телевидение в Российской Федерации состоялось. Оно является важной составляющей цифровой экономики. Взаимосвязь и совместное развития цифрового ТВ и цифровой экономики названы главной темой предстоящего Конгресса НАТ.

В ходе пленарных заседаний, дискуссий и круглых столов участники конгресса подведут предварительные итоги цифровизации, обсудят изменение медиаландшафта в условиях сокращения аналогового телевещания, рассмотрят международные тренды медиаиндустрии, определят приоритетные задачи и перспективные направления развития. Сквозной темой станет проблематика региональных телеканалов, а также предстоящие проекты по «региональным врезкам» на телеканале ОТР и конкурсы на «22-ю кнопку». Программа конгресса включает такие темы, как «ОТТ сервисы — современное телесмотрение», «Что такое современное телевидение?», «Теория Поколения как способ влияния на целевые аудитории и управления сотрудниками новых медиа», «22-я кнопка. Как создать муниципальный телеканал. Алгоритм действий и размер бюджета», «СММ для цифрового ТВ», «Новые требования к современному телевизионному контенту» и многие другие технологические и юридические вопросы.

Международный конгресс НАТ пройдет 5−6 ноября в Москве на ВДНХ при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В нем примут участие представители профильных комитетов Государственной Думы, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роспечати, Роскомнадзора, Общественной палаты РФ, руководители и ведущие специалисты РТРС, Mediascope, ВЦИОМ, НРА, АКАР, РусБренд, руководители федеральных и региональных телеканалов, кабельных операторов, ОТТ-сервисов, продакшн-студий, международных организаций в сфере связи и телерадиовещания.

В рамках Конгресса НАТ 5 ноября состоится церемония награждения лауреатов седьмой Премии имени Владимира Зворыкина — престижнейшей премии на территории стран СНГ в области развития и внедрения новейших телевизионных технологий, вручаемая ежегодно с 2013 года. Одновременно с форумом с 5 по 7 ноября на ВДНХ пройдет Международная выставка оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет вещания и кинопроизводства NATEXPO.

Продолжается электронная регистрация участников Конгресса по ссылке: http://ftp.nat.ru/Congress/. Подробная информация — на сайтах организатора: www.nat.ru.

НАТ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.