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18+
28.01.2025 в 13:35

Настасья Самбурская стала новой ведущей «Модного приговора»

В проект также возвращается астролог Василиса Володина

Настасья Самбурская

Актриса Настасья Самбурская присоединилась к команде ток-шоу «Модный приговор» на «Первом канале». Вместе с ней в проект возвращается астролог Василиса Володина. Новые ведущие займут место в команде защиты и будут сменять Татьяну Геворкян и Александра Анатольевича. Прежние «защитники» остаются в шоу, но будут работать по очереди с новыми членами команды. Об этом сообщает «СтарХит».

По информации издания, первый выпуск проекта с обновленным составом ведущих зрители увидят в пятницу, 31 января.

Василиса Володина

В январе 2024 года новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов. Он победил в зрительском голосовании.

Шоу «Модный приговор» вышло на экраны в 2007 году, а его первым ведущим был художник-модельер Вячеслав Зайцев. В разные годы проект вели модельеры Валентин Юдашкин, Денис Симачев, Андрей Бартенев. Александр Васильев вел ток-шоу дольше остальных — почти 14 лет. В марте 2022 года выпуск программы был приостановлен. В прошлом году «Модный приговор» вернулся в эфир в обновленном формате.

Настасья Самбурская Василиса Володина
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