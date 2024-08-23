Рынок цифровой наружной рекламы вырос на 73% за первое полугодие

В первом полугодии 2024 года рекламодатели нарастили затраты на цифровой сегмент наружной рекламы на 73% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные приводит индустриальный измеритель OOH-рынка ADMETRIX . Объём затрат рекламодателей за первые шесть месяцев 2024 года равен 20,8 млрд руб. Данные есть в распоряжении Sostav.

Методология Обзор рынка наружной рекламы подготовлен на основе данных мониторинга и оценок компании Admetrix. Данные собираются и обрабатываются ежемесячно методом визуальных инспекций (физических объездов) всех рекламных конструкций стандартных форматов (щиты 3×6, сити-борды 2,7×3,7, суперсайты 4×12 и 5×15, сити-формат 1,8×1,2, пиллары 3×1,4). Мониторинг осуществляется в 50 городах России. Измерение объёмов и профиля аудитории осуществляется на основе GPS-данных и данных оператора сотовой связи (МТС). Обзор не включает сегменты индор-рекламы и транзитной рекламы, так как эти виды размещений не охвачены регулярным мониторингом и измерениями аудитории. Отдельная база данных мониторинга цифровых конструкций (оперативный мониторинг), фиксирующая 100% выходов рекламы, по состоянию на июнь 2024 года включает 4923 экранов.

Объёмы и динамика

Доля затрат рекламодателей на цифровые конструкции устойчиво растет. В первом полугодии 2024 года она составила 64%, что на 10 процентных пунктов превышает показатель прошлого года.

Крупнейшая товарная категория в цифровой наружной рекламе — «Интернет-ресурсы и услуги», на неё приходится четверть всех затрат рекламодателей.

Помимо неё в первой пятёрке товарных категорий по доле затрат за первые шесть месяцев 2024 года — «Недвижимость и строительство», «Финансовые услуги и банки», «Оптово-розничная торговля», а также «Туризм и развлечения». На десятку крупнейших товарных категорий приходится 55% от всех затрат на цифровую наружную рекламу.

Новый топ

Топ-10 рекламодателей по доле затрат за пять лет обновился полностью. В 2019 году в первую тройку рекламодателей по этому показателю входили «ПИК», X5 Retail Group и Tele 2.

Крупнейший рекламодатель в первом полугодии 2024 года — «Сбер», его доля составляет 7,5% от всех затрат на цифровой сегмент наружной рекламы. В тройку лидеров по расходам на DOOH также вошли «Яндекс» и Ozon.

По доле затрат рекламодателей на продвижение конкретных продуктов на первом месте «Услуги по продаже квартир». На топ-10 продуктов приходится 36% от всех затрат на цифровую наружную рекламу.

Бюджет «Сбера» распределён на 20 продуктов, среди которых — «Интернет-супермаркеты», «Маркетплейсы», «Аптеки» и другие.

«Яндекс» рекламирует 16 продуктов, среди которых — «Онлайн-продажа туристических услуг», «Мобильные приложения», «Акустические системы (колонки)» и другие.

Топ-5 продавцов наружной рекламы

На топ-5 продавцов наружной рекламы приходится около 73% цифровых рекламных поверхностей. Среди них RUSS, «РИМ МEDIAGROUP», «ДИЗАЙНМАСТЕР», PERSPEKTIVA и «ДРИМ».

Отдельная база данных мониторинга цифровых конструкций фиксирует 100% выходов рекламы и по состоянию на июнь 2024 года включает 4923 экранов по всей России.

Ролики становятся длиннее

В 2024 году доля эфира с роликами 5 секунд продолжает сокращаться, уступая место роликам большей продолжительности.

На нестандартную схему вещания в первой половине 2024 года приходится 9−14% от всего эфира.

Число креативов в цифровой наружной рекламе продолжает увеличиваться.