Рынок отхлебнул из банки

Российский производитель алюминиевой упаковки для напитков — «Арнест упаковочные решения» (АУР) — перевел свои производственные мощности на изготовление алюминиевых банок объемом 0,45 литра, полностью отказавшись от выпуска тары формата 0,5 литра. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Там объяснили такое решение снижением спроса со стороны представителей пищевой промышленности на пол-литровую упаковку.

Как рассказал РБК представитель компании, процесс перехода на банки меньшего объема начался восемь лет назад, и спрос на них стабильно рос. К 2024 году интерес к алюминиевой таре объемом 0,5 л упал настолько, что ее доля составила лишь 1% от общего объема производства.

АУР владеет четырьмя заводами по изготовлению алюминиевых банок и единственным в России предприятием по производству алюминиевых крышек. В 2022 году компания приобрела у американской корпорации Ball Corporation три завода в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Ранее эти предприятия занимали около 70% рынка алюминиевой упаковки в стране. В 2024 году АУР открыла новый завод в Ульяновске с производственной мощностью 1,5 млрд единиц упаковки в год.