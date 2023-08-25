В центре Москвы-Сити появился новый гигантский 3D-куб

В центре Москвы-Сити появился новый гигантский куб, созданный новым московским оператором наружной рекламы Big City Lights. Высокотехнологичная конструкция с общей площадью почти 400 квадратных метров была разработана совместно с компанией Ne3D, специализирующейся на создании рекламных роликов с помощью технологии Naked Eye 3D. Высота куба превышает 10 метров, а длина составляет более 20 метров. Уникальная технология Naked Eye 3D реализована с разрешением 13,5 млн пикселей.

Инновационный 3D Куб стал самым большим в России и Европе. В разработке участвовала команда из более 50 специалистов, не обошлось и без мировых лидеров рынка. Над проектом работали и инженеры, в портфолио которых знаменитый 3D экран в Токио и крупнейший медиафасад в Китае, в Шэньчжэне.

Полноценное, насыщенное изображение обеспечивают кастомные LED-панели с шагом диодов 5 мм, изготовленные на заказ тайваньской компанией.

Одной из особенностей медиаконструкции является специальное радиусное закругление углов, смоделированное при помощи искусственного интеллекта для достижения максимально эффектного, расширенного угла обзора 3D роликов. При разработке были учтены более двадцати параметров, включая ориентацию на основной пешеходный трафик, вертикальные и горизонтальные углы обзора конструкции, освещение отражающих зданий и даже траектория движения солнца в дневное время в «Москва-Сити».

Такой результат на экране куба достигается сочетанием двух частей — верхнего основного экрана с двумя закругленными углами и нижней медиастроки, взаимодействующей с основной поверхностью по особому динамическому алгоритму.