Надежность и честность вошли в число основных ассоциаций россиян с мобильными операторами

Надежность, безопасность и честность — среди основных ассоциаций россиян с мобильными операторами. В главные характеристики отрасли начинают все более отчетливо входить ценности финансового благополучия, семьи и самостоятельности, важность которых возрастает и в целом по обществу. Об этом говорится в исследовании РОМИР, которое есть в распоряжении Sostav.

Ценности доброты и патриотизма обладают более низкой общей важностью, но играют существенную роль в формировании имиджа компаний мобильной связи.

В целом такие ключевые ценности, как безопасность, надежность, семья и честность, сохраняют свою высокую значимость для большинства россиян. Снижается важность доброты, социальной ответственности, духовности, вдохновения, страсти, увлеченности и азарта.

Yota продемонстрировала наиболее значительный рост за год по заметности (плюс 18%) и доверию (плюс 11%). Бренд имеет высокие показатели по таким ценностям, как семейность, надежность и финансовое благополучие, но отстает от конкурентов по восприятию безопасности, доброты и страсти.

Рост заметности и доверия отмечен у «T-Mobile» (плюс 6 и 5% соответственно). Оператор характеризуется ярко выраженной специализацией: является лидером по надежности, но при этом значительно отстает по новаторству и инновациям, а также по привлекательности.

«МегаФон» и «Билайн» смогли увеличить доверие к своим брендам на 4 и 2% соответственно. «Билайн» смог улучшить показатели по новаторству и инновациям, «МегаФон» — по экономии и бережливости.

МТС демонстрирует общую тенденцию к снижению базовых ценностей в восприятии потребителей. У экосистемы ярко выраженные положительные изменения в ценностном восприятии отсутствуют.

T2 сохранил прежний уровень доверия, но потерял в заметности 5%. Оператор имеет сильные позиции по новаторству, инновациям и вдохновению, но уступает конкурентам в честности и просвещении.

«СберМобайл» демонстрирует уверенные позиции по базовым ценностям и показывает значительный прирост относительно 2022 года. При этом компания имеет определенные отклонения в восприятии ценностей, связанных с семьей, заботой об окружающей среде, вдохновением и духовностью.