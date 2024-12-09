На Steam появилась игра по мотивам заключения Дурова

На игровой платформе Steam появилась игра FREE DUROV, в которой нужно будет вызволить создателя Telegram Павла Дурова из французской тюрьмы.

В игре нужно выбраться из заключения, выполняя задания и решая головоломки. Например, надо найти TON, ввести ключи шифрования ФСБ. Также предстоит тапать хомяка, чтобы не сойти с ума, выбирать один из двух стульев, сварить чифир и качать пресс.

«Ты попал в самый мемный хоррор. Ощутите все трудности тюремной жизни и попробуйте сбежать, забрав ключи шифрования», — говорится в описании игры на Steam.

Напомним, Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. После этого срок задержания два раза продлевался. В конце августа ему предъявили шесть обвинений, после чего отпустили из-под стражи и взяли под судебный надзор.