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10.03.2025 в 06:50

Реклама «Аноры» оказалась в три раза дороже ее производства

Кампания обошлась в $18 млн

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На рекламную кампанию «Аноры» было потрачено в три раза больше, чем на создание самой ленты. Об этом рассказал гендиректор дистрибьютора Том Куинн.

Студия Neon потратила на рекламу киноленты $18 млн. Была запущена сетевая, ТВ и печатная реклама. Кроме того, выпущены DVD-диски специально для членов Американской академии, голосовавших на «Оскаре».

Мировой кассовый сбор за фильм превысил $41,6 млн. При этом кассовые сборы — не единственный источник дохода. «Анора» занимает первое место на всех развлекательных платформах, включая Apple и Amazon.

Напомним, «Анора» в этом году забрала пять статуэток «Оскар». Она получила награду за «Лучший монтаж», «Лучший сценарий», «Лучшего режиссера», «Лучшую актрису» и «Лучший фильм».

«Анора»
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