Прием заявок на премию «Серебряный Лучник» продлен до 23 февраля

«Серебряный Лучник» — премия в области коммуникаций, которая на протяжении 28 лет отмечает самые значимые и новаторские проекты, задающие стандарты отрасли. Среди победителей прошлых лет крупные компании, государственные и общественные организации, а также благотворительные фонды, чьи кейсы вызвали отклик как у профессионального сообщества, так и у широкой аудитории.

В числе новых номинаций 28-го сезона:

Коммуникации в сфере креативных индустрий (проекты, направленные на достижение поставленных целей в креативных индустриях).

Коммуникации в сфере строительства и реализации инфраструктурных объектов (проекты, способствующие росту отрасли, привлечению новых кадров и информирующие об инновационных технологиях в строительстве).

Событийные коммуникации: деловые и корпоративные мероприятия (проекты, реализованные через организацию и проведение деловых мероприятий для корпоративных аудиторий).

Событийные коммуникации: мероприятия для потребителей и массовых аудиторий (проекты, реализованные через организацию и проведение мероприятий для потребителей и других массовых аудиторий).

Более 100 экспертов и 30 членов жюри — лидеров рынка и признанных специалистов отрасли — также проанализируют проекты в номинациях «Культурно-просветительские проекты», «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Развитие и продвижение территорий», «Коммуникации в сфере устойчивого развития», «Внутрикорпоративные коммуникации» и др.

Национальная премия «Серебряный Лучник» — пространство для признания, диалога и развития. Подайте заявку на официальном сайте до 23 февраля и станьте частью профессионального сообщества, которое формирует повестку всей отрасли.

До 20 марта билеты на церемонию награждения доступны со скидкой в рамках раннего бронирования.