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18.06.2025 в 17:10

На ПМЭФ-2025 «Газпром нефть» показала цифровые недра Земли

Авторы проекта – геофизики нефтяной компании и художники студии Radugadesign

На Петербургском международном экономическом форуме компания «Газпром нефть» представила арт-проект «Террабайт» о цифровых технологиях изучения недр. Инсталляция позволяет всего за несколько минут совершить виртуальное путешествие в глубины Земли и узнать, как менялась планета на протяжении миллионов лет. Об этом Sostav рассказали представители «Газпром нефти».

Для стенда был построен огромный 30-метровый экран, на котором можно увидеть эволюцию ландшафтов, сотни оттенков горных пород и древние окаменелости. Геологические образцы представлены в мельчайших деталях. Все это — результат обработки больших объемов данных и работы современных технологий компьютерной графики.

На ПМЭФ-2025 «Газпром нефть» показала цифровые недра Земли На ПМЭФ-2025 «Газпром нефть» показала цифровые недра Земли На ПМЭФ-2025 «Газпром нефть» показала цифровые недра Земли На ПМЭФ-2025 «Газпром нефть» показала цифровые недра Земли На ПМЭФ-2025 «Газпром нефть» показала цифровые недра Земли На ПМЭФ-2025 «Газпром нефть» показала цифровые недра Земли

Авторы проекта — геофизики «Газпром нефти» и художники студии Radugadesign. Им удалось изобрести новый визуальный язык, чтобы показать то, чего раньше никто не видел: процессы, происходящие глубоко под землёй.

Особенность инсталляции в том, что она зрелищно и наглядно объясняет, как специалисты ищут и добывают нефть с помощью искусственного интеллекта и цифровых двойников месторождений.

Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти»:

Наша компания уже добывает больше половины нефти и газа с использованием цифровых двойников месторождений. Эти технологии дают возможность постоянно дополнять огромные объемы данных, которые создают целостный цифровой мир недр. «Газпром нефть» поставила перед собой стратегическую цель стать первой цифровой нефтяной компанией, и наш арт-проект «Террабайт» является манифестом этой амбиции.

Как отметил креативный директор студии Radugadesign Иван Нефедкин, самым сложным в проекте было показать то, что никогда не было визуализировано.

Иван Нефедкин, креативный директор студии Radugadesign:

Мы фактически изобрели новый визуальный язык — зрелищный, но при этом научно достоверный. Ведь под землей нельзя просто сделать фотографию, поэтому пришлось изобретать образы с нуля.

ПМЭФ-2025
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